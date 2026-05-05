TFF'den VakıfBank'a Şampiyonluk Tebriği

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Voleybol Kadınlar CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi'ndeki Türk finalinde Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 yenerek şampiyon olan VakıfBank için tebrik mesajı yayımladı.

Federasyonun internet sitesinden yayımlanan mesajda, şu ifadelere yer verildi:

"Voleybolda Kadınlar CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde iki temsilcimizi buluşturan maçta Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 mağlup ederek 7. kez şampiyon olan VakıfBank'ı içtenlikle kutlarız. İstanbul'da düzenlenen organizasyonun finalinde VakıfBank ile karşılaşan Eczacıbaşı Dynavit'i de turnuva boyunca sergilediği başarılı performanstan dolayı tebrik ederiz."