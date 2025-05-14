Yabancı kuralı yine değişti! TFF'den takımların elini kolunu bağlayacak madde - Son Dakika
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Spor

Yabancı kuralı yine değişti! TFF'den takımların elini kolunu bağlayacak madde

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'deki yabancı oyuncu kuralında önemli bir revizyona gitti. Federasyonun yaptığı açıklamaya göre, 2025-2026 sezonundan itibaren kulüplerin A Takım Listesi'ne yazabilecekleri yabancı oyuncularla ilgili yeni yaş kriterleri devreye girecek.

14.05.2025 13:19  Güncelleme: 13:46
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Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 2025-2026 sezonu Süper Lig Futbolcu Uygunluğu'nda revizeye gitti.

YENİ MADDE DEVREYE GİRECEK

TFF'den yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun almış olduğu karar uyarınca 2025-2026 Sezonu Trendyol Süper Lig Futbolcu Uygunluğu revize edilmiştir. 2025-2026 sezonunda sözleşme yapmış ve A Takım Listesine yazılmış 2003 yılı içerisinde doğmuş yabancı uyruklu futbolcular ile 1 sezondan fazla süreli sözleşme imzalanması halinde bu futbolcular 2 sezon boyunca bu kurala tabi olarak A Takım Listesine yazılabilirler."

  • Kulüpler, A Takım Listesine en fazla 14 yabancı futbolcu yazabilecek.
  • Bu 14 yabancının 12'si için yaş sınırı olmayacak.
  • En az 2'si ise 1 Ocak 2003 veya daha sonra doğmuş olmalı.
  • 2026–27 sezonunda bu şart değişecek: en az 4 yabancı, 1 Ocak 2004 veya sonrası doğumlu olacak.
Yabancı kuralı yine değişti! TFF'den takımların elini kolunu bağlayacak madde

NELER, NASIL DEĞİŞTİ?

Federasyon 18 Nisan'da yaptığı açıklamada Süper Lig'de A takım listesine yazılabilecek 14 yabancı futbolcunun 12'si için yaş kriteri aranmadığını, 2025-2026 sezonu için en az 2 oyuncunun 1 Ocak 2003 veya daha sonraki tarihlerde doğmuş olma zorunluluğu bulunduğunu kaydetmişti. TFF, 2026-2027 sezonu için ise 14 yabancı oyuncunun en az 4'ünün 1 Ocak 2004 veya sonrasında doğmuş olması zorunluluğunun bulunduğunu açıklamıştı.

TFF, bugün yaptığı açıklamada ise 2025-2026 sezonu öncesinde A takım listesine yazılmış 2003 yılı içinde doğan yabancı uyruklu futbolcular ile 1 sezondan fazla sözleşme imzalanması halinde, bu oyuncuların 2 sezon boyunca bu kurala tabi olarak A takım listesine yazılabileceğini duyurdu. Federasyon, revize edilen kuralın Trendyol 1. Lig ekipleri için de geçerli olduğunu açıkladı.

Yabancı kuralı yine değişti! TFF\'den takımların elini kolunu bağlayacak madde

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yabancı kuralı yine değişti! TFF'den takımların elini kolunu bağlayacak madde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • MetinAliFeyyaz:
    BEŞİKTAŞ'ın yabancı hakem isteğine cevap vermeyip, sene sonu ADALI mı gider ben mi görürüz diyen TARAFLI hadsiz sen gideceksin... Kulüplere hizmet etmeyen, herkesi tahrik eden, konuşmasını bilmeyenin orada ne işi var zaten??? 155 1 Yanıtla
  • Akay kayhan:
    bu fenerasyon eş başkanı yine ne talimat almış 110 4 Yanıtla
  • Oktay KUŞÇU:
    bu lale yeni sezonu göremez 68 4 Yanıtla
  • 199715:
    Ne büyük hizmet? Futbol 40 kişiyle mi oynanıyordu? 45 0 Yanıtla
  • VillaUmut:
    Bu mafya abimiz de Monopoly oynar gibi koskoca federasyonu yönetiyor. Güzelim ülkemizde ulusal olan çoğu şey kalitesiz. Kimin eseri bunlar? 42 2 Yanıtla
  • Cihangir Yazici:
    ALİ BABA KIZAR ONA ODA KARAR DEĞİŞTİRİR PANİK YOK 29 0 Yanıtla
  • F Kingsman:
    Tff istifa.. yeter artık lan şu kurallarla oynadığınız.. Türk futbolunda istikrar bırakmadınız 21 0 Yanıtla
  • Selim Kayisi:
    Gençlere yatırım yapın diyor yani. mantıklı. ama 14 yabancı çok fazla. Avrupada başarı kazanamıyoruz diyen cincon yüzünden bu kural gelmişti. hani başarınız nerede ? seneye 12 sonraki sene 10 sonraki sene de 8 e düşmeli ve o şekilde kalmalıdır. 0 18 Yanıtla
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