Türkiye Futbol Federasyonu, 2021-2022 sezonunda müsabakalarda stadyumlara alınacak seyirciler için bir açıklama yaptı.
TFF'den yapılan açıklamada misafir takım seyircilerinin stadyumlara alınmayacağı belirtilirken, "Süper Lig, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig, TFF 3. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası 2021 – 2022 Sezonu müsabakalarında stadyum seyirci kapasitesinin tamamı oranında ev sahibi takım seyircisi alınabilir. Müsabakalara misafir takım seyircisi alınmaz" ifadeleri kullanıldı.
Son Dakika › Spor › TFF, deplasman tribünleri için de kararını verdi: Misafir takım seyircileri müsabakalara alınmayacak - Son Dakika Spor