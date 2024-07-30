TFF Dış İlişkiler Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar oldu

Spor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Dış İlişkiler Kurulu'nun başkan ve üyelerini belirledi. Bunu göre Dış İlişkiler Kurulu Başkanı, Emlak Katılım Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar oldu.

TFF Dış İlişkiler Kurulu belli oldu. TFF Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Dış İlişkiler Kurulu'nun başkanlığına, Emlak Katılım Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar getirildi.

Kurul üyeleri arasında ABD'de bilişim ve yazılım üzerine çalışan işadamı Ahmet Köse, Fenerbahçe'nin eski yöneticilerinden Hakan Bilal Kutlualp ve Vali Salih Ayhan gibi isimler dikkat çekti.

Mehmet Emin Birpınar başkanlığındaki Dış İlişkiler Kurulu'nun üyeleri ise şöyle:

Cevat Kaya

Salih Ayhan

Metin Alper

Yunus Kabal

Yusuf Büyük

Hakan Bilal Kutlualp

Metin Koç

Serkan Aykaç

Nihat Öztürk

Mustafa Oğuzhan Altınok

Latif Ersoy

Çağrı Kanver

Ahmet Köse

Barış Orbay

Erkan Ömeroğlu

Metin Karabiber

Yılmaz Hasoğlu

Deniz Ertem

Cavit Sevim

Fatih Mehmet Ceyhan

Cemal Burak Yılmaz

Mehmet Abdikoğlu

Serkan Duran

Mustafa Saral

Ali Karaca

Bülent Köksal

Atilla Bayoğlu

Emir Kuriş - İSTANBUL