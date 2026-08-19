TFF, Ebubekir Uçar İçin Saygı Duruşu Yapacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TFF, Ebubekir Uçar İçin Saygı Duruşu Yapacak

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF, vefat eden Ebubekir Uçar anısına lig maçları öncesinde 1 dakikalık saygı duruşu yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), vefat eden TFF Stadyum Güvenlik Birim Sorumlusu Ebubekir Uçar'ın anısına tüm profesyonel lig müsabakaları öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını bildirdi.

TFF'den yapılan açıklamada, "Elim bir trafik kazası sonucu genç yaşta vefat eden çalışma arkadaşımız Türkiye Futbol Federasyonu Stadyum Güvenlik Birim Sorumlusu Ebubekir Uçar'ın anısına 21-24 Ağustos tarihleri arasında oynanacak tüm profesyonel lig müsabakaları öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacaktır. Ayrıca dileyen kulüplerimiz siyah kol bandı takabileceklerdir." denildi.

Kaynak: AA

Türkiye Futbol Federasyonu, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF, Ebubekir Uçar İçin Saygı Duruşu Yapacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Noa Lang Galatasaray’a geri dönüş yolunda Noa Lang Galatasaray'a geri dönüş yolunda
Bıçaklanan Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, sedye üzerindeyken saldırganın ismini verdi Bıçaklanan Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, sedye üzerindeyken saldırganın ismini verdi
Menderes’te yeni dönem: Başkan vekili Asuman Şen görevi devraldı Menderes'te yeni dönem: Başkan vekili Asuman Şen görevi devraldı
Somer Şef’ten sürpriz karar: İstanbul’daki restoranını kapatıp Avustralya’ya dönüyor Somer Şef'ten sürpriz karar: İstanbul'daki restoranını kapatıp Avustralya'ya dönüyor
Rodri resmen Barcelona’da Serbest kalma bedeli 1 milyar Euro Rodri resmen Barcelona'da! Serbest kalma bedeli 1 milyar Euro
Fenerbahçeli yıldızların menajeri Beşiktaş’ın kulüp binasından paylaşım yaptı, ortalık karıştı Fenerbahçeli yıldızların menajeri Beşiktaş'ın kulüp binasından paylaşım yaptı, ortalık karıştı

17:08
Bakan Gürlek duyurdu Artık davalar yıllarca sürmeyecek, rehber yayımlandı
Bakan Gürlek duyurdu! Artık davalar yıllarca sürmeyecek, rehber yayımlandı
17:06
Richarlison Süper Lig devini bekliyor Şampiyonlar Ligi faktörü devrede
Richarlison Süper Lig devini bekliyor! Şampiyonlar Ligi faktörü devrede
16:48
Anlaştı bile Fenerbahçe’de yüzüne bakılmayan isim Barcelona’ya hayırlı olsun
Anlaştı bile! Fenerbahçe'de yüzüne bakılmayan isim Barcelona'ya hayırlı olsun
16:40
ABD’nin sürpriz hamlesi sonrası altın fiyatları şahlandı
ABD'nin sürpriz hamlesi sonrası altın fiyatları şahlandı
16:28
Türkiye’den kaçırırken yakalandılar Yabancı uyruklu şahıslara 1,4 milyon TL ceza
Türkiye’den kaçırırken yakalandılar! Yabancı uyruklu şahıslara 1,4 milyon TL ceza
16:23
Karısını kurt sanıp öldürdü İşte o koca için verilen karar
Karısını kurt sanıp öldürdü! İşte o koca için verilen karar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2026 17:48:05. #7.12#
SON DAKİKA: TFF, Ebubekir Uçar İçin Saygı Duruşu Yapacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.