TFF, Ebubekir Uçar İçin Saygı Duruşu Yapacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), vefat eden TFF Stadyum Güvenlik Birim Sorumlusu Ebubekir Uçar'ın anısına tüm profesyonel lig müsabakaları öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını bildirdi.

TFF'den yapılan açıklamada, "Elim bir trafik kazası sonucu genç yaşta vefat eden çalışma arkadaşımız Türkiye Futbol Federasyonu Stadyum Güvenlik Birim Sorumlusu Ebubekir Uçar'ın anısına 21-24 Ağustos tarihleri arasında oynanacak tüm profesyonel lig müsabakaları öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacaktır. Ayrıca dileyen kulüplerimiz siyah kol bandı takabileceklerdir." denildi.