TFF Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy, Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Osman Sungur'u ziyaret etti

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy, Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Osman Sungur'u makamında ziyaret etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Gürsoy, ziyarette 3 Mart'ta yapılan Olağanüstü Genel Kurul'da başkanlık görevine seçilen Osman Sungur'a "hayırlı olsun" dileklerini iletti.

TFF'nin engelliler futbolu ile yollarının kesiştiği 2006 yılında, dönemin Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'nda Ampute Futbolundan Sorumlu Başkan Vekili olarak görev yapan Osman Sungur ile ampute futbolunun harcını birlikte attıklarını belirten Ömer Gürsoy, "Bugün engelliler futbolunun marka olmasında Osman Sungur'un yaratıcı vizyonunun büyük payı var ve bu vizyonunu artık bir başka marka olan Gençlerbirliği'nin başarısı için kullanacağına inancım tam." ifadelerini kullandı.

Başkan Sungur ise TFF'nin engelliler futboluna verdiği desteğe şahit olduğunu ve geçmişte TFF Engelliler Koordinasyon Kurulu ile yakın iş birliği içerisinde çok önemli işlere imza attıklarını, bundan sonra da Gençlerbirliği Kulübü Başkanı ve Gençlerbirliği camiası olarak her türlü iş birliğine açık olduklarını ifade etti.

Ziyarette Gençlerbirliği Saymanı Hıfzı Kuraşa, Futbol Şube Sorumlusu Harun Erol ve Amatör Branşlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Geliç de hazır bulundu.

TFF Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy, ziyaret sırasında Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Osman Sungur'a adının yazılı olduğu bir A Milli Takım forması takdim etti.