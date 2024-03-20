TFF, Ersen Martin için başsağlığı mesajı yayımladı - Son Dakika
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Spor

TFF, Ersen Martin için başsağlığı mesajı yayımladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), hayatını kaybeden eski milli futbolcu Ersen Martin için başsağlığı mesajı yayımladı. TFF, resmi internet sitesinden yayımladığı mesajda, Ersen Martin'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendiklerini belirterek, merhuma Allah'tan rahmet dilediklerini ve ailesine başsağlığı dileklerini ilettiklerini ifade etti.

20.03.2024 00:42
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) hayatını kaybeden eski milli futbolcu Ersen Martin için başsağlığı mesajı yayımladı.

Eski milli futbolcu Ersen Martin, 44 yaşında hayatını kaybetti. Türkiye Futbol Federasyonu da milli futbolcunun vefatı sonrası resmi internet sitesinden başsağlığı mesajı yayımlayarak şu ifadelere yer verildi:

"Türk futbolunun değerli isimlerinden, A Milli Takımımızın eski futbolcusu Ersen Martin'in vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Ersen Martin'e Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve tüm spor camiasına başsağlığı dileriz." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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