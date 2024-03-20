TFF, Ersen Martin için başsağlığı mesajı yayımladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) hayatını kaybeden eski milli futbolcu Ersen Martin için başsağlığı mesajı yayımladı.
Eski milli futbolcu Ersen Martin, 44 yaşında hayatını kaybetti. Türkiye Futbol Federasyonu da milli futbolcunun vefatı sonrası resmi internet sitesinden başsağlığı mesajı yayımlayarak şu ifadelere yer verildi:
"Türk futbolunun değerli isimlerinden, A Milli Takımımızın eski futbolcusu Ersen Martin'in vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Ersen Martin'e Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve tüm spor camiasına başsağlığı dileriz." - İSTANBUL
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Eski milli futbolcu Ersen Martin, aort damarı yırtılması sonucu 44 yaşında hayatını kaybetti.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gaziosmanpaşa Gençlik Merkezi'nin açılış törenine katıldı. Bakan Bak, 'Türkiye son 22 yılda spor devrimi yaşamaktadır. Türkiye spor ülkesi olma yolunda' dedi.
FIFA, Türk kulüplerine ceza yağdırdı. Süper Lig'de Kayserispor'a süresiz; Adana Demirspor, Antalyaspor, Ankaragücü ve Konyaspor'a ise 3 dönem transfer yasağı getirildi. Öte yandan Birinci Lig takımlarından Eyüpspor'a da 3 dönem transfer yasağı uygulandı.
Trabzonspor ve Beşiktaş gibi takımların formalarını giyen eski Milli oyuncu Ersen Martin, aort damarı yırtılması sonucu yaşam mücadelesini kaybederek hayata veda etti. 44 yaşındaki futbolcu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
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