TFF, Ersen Martin için başsağlığı mesajı yayımladı

Spor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) hayatını kaybeden eski milli futbolcu Ersen Martin için başsağlığı mesajı yayımladı.

Eski milli futbolcu Ersen Martin, 44 yaşında hayatını kaybetti. Türkiye Futbol Federasyonu da milli futbolcunun vefatı sonrası resmi internet sitesinden başsağlığı mesajı yayımlayarak şu ifadelere yer verildi:

"Türk futbolunun değerli isimlerinden, A Milli Takımımızın eski futbolcusu Ersen Martin'in vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Ersen Martin'e Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve tüm spor camiasına başsağlığı dileriz." - İSTANBUL