TFF, Esenler Erokspor ve Amed Sportif Faaliyetler\'i tebrik etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), TFF 2. Lig'de gruplarını zirvede tamamlayarak Trendyol 1. Lig'e yükselen Esenler Erokspor ve Amed Sportif Faaliyetler için tebrik mesajı yayımladı.
TFF'nin sitesinde yer alan mesajda, iki ekibin Trendyol 1. Lig'e yükselmeye hak kazandığı vurgulanırken, şu ifadeler yer aldı:
"Başarılarından dolayı Esenler Erokspor Başkanı Sayın Zafer Topaloğlu ile Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Sayın Aziz Elaldı'yı, yönetim kurulu üyelerini, teknik heyetlerini, futbolcularını ve camialarını tebrik eder; önümüzdeki sezon mücadele edecekleri Trendyol 1. Lig'de başarılar dileriz."
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