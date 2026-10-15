TFF eski başkanı Erdoğan Ünver vefat etti, federasyondan başsağlığı açıklaması geldi

TFF eski başkanı Erdoğan Ünver vefat etti, federasyondan başsağlığı açıklaması geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TFF'nin eski başkanlarından Erdoğan Ünver hayatını kaybetti. TFF açıklamasında, 13 Ağustos 1985-10 Ocak 1986 tarihlerinde federasyon başkanlığı yapan Ünver'in vefatının derin üzüntüyle öğrenildiği belirtildi; ailesi ve yakınlarına başsağlığı dilendi.
Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) eski başkanlarından Erdoğan Ünver, hayatını kaybetti.
TFF'den yapılan açıklamada, 13 Ağustos 1985-10 Ocak 1986 tarihlerinde federasyon başkanlığı görevini yürüten Ünver'in vefatının derin bir üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.
Erdoğan Ünver'e Allah'tan rahmet, ailesi ile yakınlarına başsağlığı dileğinde bulunuldu.
Kaynak: AA
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