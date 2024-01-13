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TFF, Futbol Disiplin Talimatı'nda değişiklik yaptı - Son Dakika
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TFF, Futbol Disiplin Talimatı'nda değişiklik yaptı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Futbol Disiplin Talimatı'nda yapılan değişikliklerle birlikte 'Saldırı' başlıklı 44. maddeye yeni bir fıkra ekledi. Buna göre, müsabaka görevlilerine yönelik fiili müdahale içeren saldırılar durumunda kulüplere puan silme cezası veya turnuvadan ihraç gibi yaptırımlar uygulanacak. Ayrıca, aynı sezon içerisinde ihlalin tekrarlanması halinde kulüpler ligden ihraç edilerek bir alt lige düşürülecek.

TFF, Futbol Disiplin Talimatı\'nda değişiklik yaptı
13.01.2024 - 00:57,
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Futbol Disiplin Talimatı'nda değişiklikler yaptı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre TFF Yönetim Kurulu, Futbol Disiplin Talimatı'nın bazı maddelerinde değişikliğe giderken, "Saldırı" başlıklı 44. maddeye yeni bir fıkra ekledi.

Maddeye eklenen yeni fıkra şöyle:

"Futbolcu, yönetici veya kulüp görevlilerinin müsabaka görevlilerine yönelik fiili müdahale içeren saldırılarında, bu kişilerin mensubu olduğu kulübe lig usulüne göre düzenlenen müsabakalarda 3 puandan 6 puana kadar puan silme cezası, eleme usulüne göre düzenlenen müsabakalarda kulübün ilgili turnuvadan ihracına karar verilir. Lig usulüne göre düzenlenen müsabakalarda kulüp mensupları tarafından ihlalin aynı sezon içerisinde ikinci kez tekrarı halinde, kulüp ligden ihraç edilerek bir alt lige düşürülür."

Kaynak: AA
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