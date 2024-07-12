TFF, futbolcuların transferinde belge ibrazı zorunluluğunu erteledi - Son Dakika
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Spor

TFF, futbolcuların transferinde belge ibrazı zorunluluğunu erteledi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı'nda yapılan değişiklikle, kulüplerin transfer ettikleri futbolcuların vergi ve sosyal güvenlik borcu olmadığına dair belge ibraz etme zorunluluğunu 2024-2025 sezonuna kadar ertelediğini duyurdu. Bu karar, federasyon yönetim kurulunun 2023-2024 sezonunda da aynı maddenin geçerli olmayacağını açıklamasının ardından alındı.

12.07.2024 14:25
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı'nda değişikliğe gidildiğini duyurdu.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, "Talimatın 12. maddesinin 2. fıkrasında yer alan, kulüplerin transfer ettikleri futbolcuların tescilini talep ile birlikte; Sosyal Güvenlik Kurumu ve vergi dairelerine, vadesi geçmiş borcu olmadığına dair tescil talep tarihinden en fazla 15 gün önce ilgili kurum tarafından düzenlenmiş belge ibraz etme yükümlülüğü, 2024-2025 sezonunda uygulanmaz." denildi.

Federasyon yönetim kurulu, 2023-2024 sezonunda da aldığı kararla söz konusu maddenin geçerli olmayacağını ilan etmişti.

Kaynak: AA

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