Acı haberi TFF verdi! Hakem Adem Şahan, eşi ve çocukları depremde hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Acı haberi TFF verdi! Hakem Adem Şahan, eşi ve çocukları depremde hayatını kaybetti

13.02.2023 18:20
Acı haberi TFF verdi! Hakem Adem Şahan, eşi ve çocukları depremde hayatını kaybetti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), B Klasman Yardımcı Hakem ve TFFHGD Kahramanmaraş Şube Başkanı Adem Şahan'ın, eşinin ve çocuklarının depremde hayatını kaybettiğini duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), B Klasman Yardımcı Hakem ve TFFHGD Kahramanmaraş Şube Başkanı Adem Şahan'ın, eşinin ve çocuklarının depremde hayatını kaybettiğini duyurdu.
TFF'nin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan paylaşımda, "B Klasman Yardımcı Hakemimiz ve TFFHGD Kahramanmaraş Şube Başkanı Adem Şahan'ın, eşinin ve çocuklarının ülkemizi yasa boğan deprem felaketinde Kahramanmaraş'ta hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Vefat eden hakemimiz Adem Şahan'a, eşine ve çocuklarına Allah'tan rahmet; kederli ailelerine, yakınlarına ve tüm futbol camiamıza başsağlığı dileriz. Bu vesileyle bir kez daha depremde kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Aziz milletimizin başı sağ olsun" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500

Türkiye Futbol Federasyonu, Kahramanmaraş, Allah, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Acı haberi TFF verdi! Hakem Adem Şahan, eşi ve çocukları depremde hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:07 Hatay'da enkaz altından çıktı, Kütahya'da yangında hayatını kaybetti
17:29 Gözyaşlarıyla uğurlandı! Milli basketbolcu Nilay Aydoğan, toprağa verildi
17:54 Acı haberi TFF verdi! Hakem Adem Şahan ve ailesi depremde hayatını kaybetti
17:40 İstanbul Valiliği depremzedelere "Afetzede Kartı" verildiği iddialarını yalanladı
18:02 Gaziantep'te depremin etkisi ile 3 dev çukur oluştu
17:42 Atsu'nun takım arkadaşı Lobjanizde korku dolu anları anlattı: Gökyüzü parlıyordu ve korkunç bir ses geldi
17:20 Son Dakika: Antakya'da depremin 182'nci saatinde 13 yaşındaki Kaan enkazdan sağ çıkarıldı
17:12 Depremde büyük hasar alan Gaziantep'in Nurdağı ilçesi komple yıkılarak yeniden inşa edilecek
17:08 Enkazdan saatler sonra kurtarılan baba kızın buluşmasında gözyaşları sel oldu
17:08 Almanya'da depremzedeler için toplanan yardım malzemeleri kundaklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2023 18:55:38. #1.11#
SON DAKİKA: Acı haberi TFF verdi! Hakem Adem Şahan, eşi ve çocukları depremde hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement