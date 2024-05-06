TFF Hukuk Danışmanı: 'TFF'ye kayyım atanması söz konusu değil' - Son Dakika
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TFF Hukuk Danışmanı: 'TFF'ye kayyım atanması söz konusu değil'

TFF Hukuk Danışmanı: \'TFF\'ye kayyım atanması söz konusu değil\'

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Danışmanı Avukat Tarkan Erdal, TFF'nin kulüplerin seçim talebine cevap vermemesi durumunda kayyım atanacağı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti. Erdal, 2008 yılında yaşanan durumun geçici bir maddeyle gerçekleştiğini ve kanunda artık kayyım atanmasıyla ilgili bir hüküm bulunmadığını vurguladı.

06.05.2024 21:39
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Danışmanı Avukat Tarkan Erdal, bugün sosyal medyada yer alan "TFF kulüplerin seçim talebine cevap vermezse, 2008 olduğu gibi TFF'ye kayyım atanır." yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını ve kamuoyunun bilinçli bir şekilde yanlış bilgilendirildiğini söyledi.

AA muhabirine konuşan Erdal, 2008 yılındaki durumun tamamen geçici maddeyle yapıldığının altını çizerek "Adı üstünde 'Geçici Madde', yani o sene oldu ve bitti. Kanunda artık kayyım diye bir şey yok. Birileri kasten kamuoyunu yanlış bilgilendirmek istiyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor TFF Hukuk Danışmanı: 'TFF'ye kayyım atanması söz konusu değil' - Son Dakika

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