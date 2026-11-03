TFF Hukuk Müşavirliği, 10. hafta ihlalleri sonrası 7 takımı PFDK'ye gönderdi

TFF Hukuk Müşavirliği, 10. hafta ihlalleri sonrası 7 takımı PFDK'ye gönderdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TFF Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'de 10. hafta karşılaşmalarında görülen ihlaller gerekçesiyle 7 takımı PFDK'ye gönderdi. Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Erzurumspor FK'dan Serkan Özbalta, Amed Sportif'ten Samuel Ballet ve Bursaspor da PFDK'ye sevk edildi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 7 takımı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
TFF'nin açıklamasına göre, Süper Lig'in 10. haftasında oynanan karşılaşmalarda meydana gelen ihlaller nedeniyle Galatasaray, Kocaelispor, Fenerbahçe, Göztepe, Amed Sportif Faaliyetler, Kasımpaşa ve Beşiktaş disipline gönderildi.
Ayrıca Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar"; Erzurumspor FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta "hakareti"; Eyüpspor maçında kırmızı kart gören Amed Sportif Faaliyetler formasını giyen Samuel Ballet "kural dışı hareketi" ve "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle kurula sevk edildi.
Açıklamada Trendyol 1. Lig'den ise Bursaspor'un çeşitli sebeplerle PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.
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