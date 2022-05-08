TFF ile Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüpleri, Anneler Günü'nü kutladı - Son Dakika
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TFF ile Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüpleri, Anneler Günü'nü kutladı

08.05.2022 11:25
TFF ile Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüpleri, Anneler Günü'nü kutladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüpleri, Anneler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüpleri, Anneler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

TFF'den yapılan açıklamada, "Sonsuz sevgileri, şefkat dolu yürekleri ve merhametleriyle bizleri daima koruyan, varlıklarıyla gücümüze güç katan, fedakarlık simgesi tüm annelerimizin Anneler Günü'nü içtenlikle kutlar, sağlık, başarı ve mutluluk dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray'ın internet sitesinde yer alan mesajda, "Hayat yolculuğumuzun her anında karşılıksız sevgi, sabır ve fedakarlıklarıyla hep yanımızda olan, bizleri hayata hazırlayan, varlıklarıyla dünyamızı güzelleştiren tüm annelerimizin Anneler Günü'nü en içten dileklerimizle kutlarız." denildi.

Fenerbahçe'den yapılan kutlama açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:

"Hayat yolculuğumuzda şefkatin, fedakarlığın ve karşılıksız sevginin simgesi, her zaman ve her koşulda en büyük destekçimiz olan kıymetli varlıklarımız, baş tacımız Annelerimiz... Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım başta olmak üzere aramızda olmayan tüm annelerimize rahmet diler; şehit ve gazi annesi büyüklerimizin önlerinde saygıyla eğilir, tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutlarız."

Beşiktaş'ın sosyal medya hesaplarında yer alan paylaşımda ise "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kıymetli annesi Zübeyde Hanım olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun." denildi.

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Türkiye Futbol Federasyonu, Anneler Günü, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor TFF ile Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüpleri, Anneler Günü'nü kutladı - Son Dakika


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