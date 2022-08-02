Süper Lig'de stadyum konserleri heyecanı başlıyor! İlk sahne Madrigal Grubu'na ait - Son Dakika
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Süper Lig'de stadyum konserleri heyecanı başlıyor! İlk sahne Madrigal Grubu'na ait

02.08.2022 17:22
Süper Lig'de stadyum konserleri heyecanı başlıyor! İlk sahne Madrigal Grubu'na ait

TFF, İstanbulspor ile Trabzonspor arasında oynanacak açılış karşılaşması öncesi stadyum konserlerinin başlayacağını duyurdu. Olimpiyat Stadı'nda 5 Ağustos Cuma akşamı 21.00'de yapılacak karşılaşma öncesinde Madrigal Grubu sahneye çıkacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasıyla stadyum konserlerinin başlatılacağını duyurdu.

"SÜPER LİG'İN İLK HAFTASI İLE BAŞLAYACAK"

TFF'den yapılan açıklamada, "TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi tarafından geçtiğimiz günlerde ilk kez gündeme getirilen ve tribünlere daha fazla sayıda kadınlar, gençler, çocuklar ve ailelerin gelmesi amacıyla hayata geçirilecek olan stadyum konserleri, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftası ile başlayacak." denildi.

Süper Lig'de stadyum konserleri başlıyor! İlk sahne Madrigal Grubu'nun
Madrigal Grubu

MADRİGAL GRUBU SAHNE ALACAK

Açıklamada, projenin ilk kez İstanbulspor ile Trabzonspor arasında oynanacak mücadelede uygulamaya konulacağı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Maçların festival ve şölen havasında geçmesini hedefleyen proje kapsamında, ilk olarak İstanbulspor ile Trabzonspor arasında Olimpiyat Stadı'nda 5 Ağustos Cuma akşamı 21.00'de oynanacak sezonun açılış maçında düzenlenecek konser etkinliğinde Madrigal Grubu sahne alacak. Son dönemin yükselen grupları arasında yer alan ve 'Seni Dert Etmeler' adlı teklisiyle dijital platformlarda en fazla dinlenen Türkçe şarkı rekorunu kıran rock grubu Madrigal'in konseri saat 20.30'da başlayacak. Grup devre arasında da tribündeki futbolseverlere müzik ziyafeti sunacak. Konserler dizisi, önümüzdeki haftalarda, Türk müziğinin önemli isimleri ile devam edecek."

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