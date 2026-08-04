TFF Kadınlar 3. Ligi Sonuçlarını Tescilledi - Son Dakika
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TFF Kadınlar 3. Ligi Sonuçlarını Tescilledi

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TFF, 2025-2026 Kadınlar 3. Ligi sonuçlarını hakem raporlarına göre tescilledi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2025-2026 Kadınlar 3. Ligi müsabaka sonuçlarının, hakem raporlarındaki sonuçlara ve bu sonuçlar esas alınarak düzenlenen puan cetveline göre tescil edildiğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2025-2026 Kadınlar 3. Ligi müsabaka sonuçlarının, hakem raporlarındaki sonuçlara ve bu sonuçlar esas alınarak düzenlenen puan cetveline göre, Futbol Müsabaka Talimatı'nın 26. Maddesi hükmü gereğince tesciline,

Buna göre;

2025 - 2026 Sezonu Kadınlar 3. Ligi puan cetvellerinin tesciline,

2025 - 2026 Sezonu Kadınlar 3. Ligi, 32 grupta çift devreli lig usulüne göre oynatılan müsabakalar sonrasında oynanan Play-Off müsabakaları sonucunda başarılı olarak bir üst lige çıkmaya hak kazanan Büyükçekmece Karadeniz İdmanocağı Spor, Akıncılar, Amasis Spor Kulübü, Asenalar Kadın Futbol Spor Kulübü takımlarının 2026-2027 sezonunda Kadınlar 2. Ligine yükseltilmelerine, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun 30.07.2026 tarihli toplantısında karar verilmiştir."

Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF Kadınlar 3. Ligi Sonuçlarını Tescilledi - Son Dakika

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