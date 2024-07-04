TFF, Merih Demiral'a ceza verildi iddialarını yalanladı

Spor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Bild gazetesi kaynak gösterilerek "UEFA'dan Merih Demiral'a 2 maç ceza verildi" şeklinde yayınlanan haberleri yalanladı.

TFF'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bild Gazetesi kaynak gösterilerek, 'Merih Demiral'a UEFA tarafından 2 maç ceza verildi' şeklinde yayınlanan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Yarın sabaha kadar savunma süremiz bulunmaktadır" denildi. - İSTANBUL