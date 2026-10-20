TFF, MHK başkanlığına Anthony Taylor\'ı getirdi; Ferhat Gündoğdu istifa etti

Türk Futbol Federasyonu (TFF) İngiliz eski hakem Anthony Taylor'ı, Merkez Hakem Kurulu (MHK) başkanlığına getirdi.MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, "hakemler dosyası" adı verilenAvukatları tarafından tutuklama sonrası yapılan yazılı açıklamada, "TFF'nin yıpratılmaması ve adli sürecin işleyişine zarar gelmemesi adına" Gündoğdu'nun MHK başkanlığı görevinden de istifa ettiği belirtildi.Premier Lig'de uzun yıllar düdük çalan Taylor, faal futboldan emekli olduktan sonra TFF bünyesinde MHK Elit Hakem Direktörü olarak görev başlamıştı.Kırk yedi yaşındaki Taylor, geçen Ağustos ayındaki görevlendirmeden "büyük mutluluk" duyduğunu açıklamıştı." Türkiye Futbol Federasyonu'na katılmaktan büyük mutluluk duyuyorum ve önümüzdeki fırsatları heyecanla bekliyorum" demişti.Taylor kimdir?TFF'nin internet sitesinde Anthony Taylor'ın özgeçmişi de yer alıyor.Buna göre, İngiltere Futbol Federasyonu bünyesinde uzun yıllar üst düzey hakem olarak görev yapan Anthony Taylor, 2013 yılından itibaren FIFA kokartı taşıdı. Taylor, kariyeri boyunca FIFA Dünya Kupası, UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Uluslar Ligi ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası gibi organizasyonlarda karşılaşmalar yönetti.Taylor son resmi maçına, 6 Temmuz'da Dünya Kupası son 16 turunda İspanya'nın Portekiz'i 1-0 mağlup ettiği maçında çıktı.Ardından 20 yıllık hakemlik kariyerini noktaladığını duyurdu.Kariyeri boyunca 668 profesyonel yerel maçta görev yapan Taylor; Euro 2020'nin yanı sıra 2022 ve 2026 Dünya Kupası turnuvalarında da hakemlik yapmıştı.Kariyerinde çok sayıda da final bulunuyor.Uluslararası kariyerinde 2022/2023 UEFA Avrupa Ligi Finali, 2023 FIFA Kulüpler Dünya Kupası Finali, 2021 UEFA Uluslar Ligi Finali ve 2020 UEFA Süper Kupa Finali'nde düdük çalan Anthony Taylor; İngiltere'de ise 2015 EFL Cup Finali, 2015 FA Community Shield, 2017 ve 2020 Emirates FA Cup finalleri ile 2018 Championship Play-off Finali'ni yönetti.