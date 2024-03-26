TFF, MHK toplantısının tamamını yayımladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bir bölümü sosyal medyada yer alan Merkez Hakem Kurulu (MHK) toplantısının tamamını yayımladı.
MHK Eğitimcisi Hugh Dallas'ın Trendyol Süper Lig'in 27. haftasının ardından hakemlerle çevrim içi yaptığı değerlendirme toplantısının Galatasaray-Bitexen Antalyaspor müsabakasıyla ilgili olan bölümü, izinsiz bir şekilde sosyal medyada yer aldı.
TFF'den söz konusu görüntülerin sosyal medyaya düşmesiyle ilgili yapılan açıklamada, "MHK'nin düzenli olarak çevrim içi yaptığı iç değerlendirme toplantılarından biri olan, 1 Mart 2024 Cuma tarihli toplantı rutin bir eğitim çalışmasıdır. Kamuoyuna kapalı ve kurum içi yapılan bu toplantının bazı bölümleri sorumsuz ve kötü niyetli kişilerce bağlamından koparılarak bazı sosyal medya mecralarında yayınlanmış ve kamuoyu yönlendirilmek istenmiştir." denildi.
Toplantının izinsiz paylaşılmasının suç olduğunun vurgulandığı açıklamada, "Öncelikle şunu belirtmek isteriz ki bu toplantılarda haftanın öne çıkan, kritik hakem kararları değerlendirilerek, kararlar üzerinde katılanların yorumları alınıp, emsal olayların tartışılması ile birlikte en uygun sonuca ulaşılması hedeflenmektedir. Kamuya kapalı ve kurum içi yapılan bu toplantıyı izinsiz yayınlamak hukuken suçtur. Konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Türk futbolunun hedef alınarak algı kirliliği oluşturulmak istendiğini ileri süren TFF, toplantının tamamının YouTube hesabında paylaştı.
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