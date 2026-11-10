TFF, Nesine 3. Lig'de 11. hafta maçlarının tamamının yarın oynanacağını açıkladı - Son Dakika
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TFF, Nesine 3. Lig'de 11. hafta maçlarının tamamının yarın oynanacağını açıkladı

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TFF'nin açıklamasına göre Nesine 3. Lig'de 11. hafta karşılaşmalarının tamamı yarın yapılacak. Maçlar 1, 2 ve 3. gruplarda 13.00, 14.00, 15.00, 15.30 ve 19.00 saatlerinde başlayacak.

Futbolda Nesine 3. Lig'e 11. hafta müsabakalarıyla devam edilecek.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre 3. Lig'de tamamı yarın oynanacak 11. hafta maçlarının programı şöyle:

1. Grup

13.00 Karabük İdmanyurdu-Orduspor 1967 (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

13.00 Düzce Cam Düzcespor-Gölcükspor (Düzce Şehir)

13.00 Tokat Belediyespor-Büyükçekmece Gücü FK (Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi)

13.00 Pazarspor-Kartal Bulvar Kartalimenspor (Pazar İlçe)

13.00 Zonguldakspor FK-Karadeniz Ereğli 1980 (Karaelmas Kemal Köksal)

14.00 Küçükçekmece Sinopspor-Fatsa Belediyespor (İBB 100. Yıl)

15.00 İnkılap Futbol-Amasyaspor FK (Ömerli)

15.00 Galataspor-Silivrispor (Bayrampaşa Çetin Emeç)

15.00 Beykoz Anadoluspor-Yalova FK 77 (Maltepe Hasan Polat)

2. Grup

13.00 Kepezspor-Balıkesirspor (Kepez Hasan Doğan)

13.00 Bursa Yıldırımspor-Etimesgutspor (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)

13.00 Eskişehir Anadoluspor Faaliyetleri-Eskişehirspor (Osmangazi Üniversitesi Futbol Sahası)

15.00 Ayvalıkgücü Belediyespor-Uşakspor (Ayvalık Hüsnü Uğural)

15.00 Söke 1970-Alanya 1221 Futbol (Söke İlçe)

15.00 Bigaspor-Altay (Biga İlyas Bayram)

15.30 Gaziemir G.O.G. Spor Yatırımları-1922 Akşehirspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

15.30 Denizli İdmanyurdu 1959-Bucaspor 1928 (Denizli Atatürk)

15.30 Karşıyaka-Gemlik Sümerbey Futbol (İzmir Atatürk)

3. Grup

13.00 Yozgat Belediyesi Bozokspor-Ayos Osmaniyespor FK (Yozgat Şehir)

13.00 Adana Adaletgücüspor Sportif Faaliyetler-Halil Bayram İnşaat Karaköprü Belediyespor (Ali Hoşfikirer)

13.00 Karaman FK-Açıkalın Erciyes 38 Futbol (Yeni Karaman)

13.00 Niğde Belediyespor-Malatya Yeşilyurtspor (Niğde 5 Şubat)

13.00 Ejderoğlu Kırşehir Futbol-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor (Kırşehir Ahi)

13.00 Ağrı 1970-Adanaspor (Vali Lütfü Yiğenoğlu)

13.00 Bitlis 1916 Futbol-Diyarbekirspor (Eren)

19.00 1964 Silifkespor-Yeni Mersin İdmanyurdu (Silifke Şehir)

Kaynak: AA
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