Nesine 3. Lig play-off finalleri, Ankara ve İstanbul'da oynanacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Nesine 3. Lig play-off final müsabakalarının oynanacağı yerler duyuruldu. Buna göre, Çorlu Spor 1947 - Malatya Yeşilyurt Spor Kulübü arasında oynanacak Nesine 3. Lig 1. - 2. Grup final maçına 16 Mayıs Cumartesi günü Ankara Eryaman Stadyumu ev sahipliği yapacak. Ayvalıkgücü Belediyespor ile 52 Orduspor FK arasında 17 Mayıs Pazar günü yapılacak olan 3. Lig 3. - 4. Grup final müsabakası ise İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak. - İSTANBUL