TFF'nin derbiye Yasin Kol'u neden atadığı ortaya çıktı - Son Dakika
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Spor

TFF'nin derbiye Yasin Kol'u neden atadığı ortaya çıktı

TFF\'nin derbiye Yasin Kol\'u neden atadığı ortaya çıktı

TFF'nin Beşiktaş-Galatasaray derbisi için Yasin Kol'u atamasının nedeni açığa çıktı. TFF'nin asıl planı FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler'in derbiyi yönetmesiydi. Ancak Meler'in Uluslar Ligi'ndeki İrlanda-Bulgaristan maçında sakatlanması sonucu, TFF'nin planları değişti ve Yasin Kol maça atanmış oldu.

27.03.2025 14:13
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Süper Lig'in 29. haftasında futbolseverleri heyecanlandıran Beşiktaş - Galatasaray derbisi yaklaşıyor. 29 Mart Cumartesi günü saat 20.30'da Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak dev derbiye TFF Yasin Kol'u atadı. Bu atama yabancı hakem bekleyen Beşiktaş tarafından büyük tepki çekti.

NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

TFF'nin kararı sonrası Beşiktaş kanadı isyan bayrağını çekti. Öte yandan TFF'nin Yasin Kol kararının ardındaki gerçekler ortaya çıktı. Milliyet Gazetesi'nin haberine göre TFF'nin Beşiktaş-Galatasaray derbisi için belirlediği isim Halil Umut Meler'di.

HALİL UMUT MELER SAKATLANINCA YASİN KOL ATANDI

FIFA kokartlı hakemin Uluslar Ligi'ndeki İrlanda- Bulgaristan maçında sakatlanmasının ardından TFF'nin tüm planları suya düştü. Bunun üzerine TFF, Halil Umut Meler'in yerine Beşiktaş-Galatasaray derbisinde Yasin Kol'u görevlendirdi.

Halil Umut Meler, Uluslar Ligi, Bulgaristan, Galatasaray, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF'nin derbiye Yasin Kol'u neden atadığı ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Abdullah Keskin:
    lan ne agladiniz ezikler bu hakem Galatasayi hep dogradi 35 31 Yanıtla
  • Mustafa Elgin:
    Bu adami yapay zeka atamis olamaz psyco testi bile gecemedi ve mac puan ortalmasi kotu.Tff den bir dümen daha aciga cikti 33 5 Yanıtla
  • Mustafa Elgin:
    Hani yapay zeka atiyodu hakemleri.???? 31 5 Yanıtla
  • Taner Avcı:
    gs nin puan kaybetmesini garantiliyorlar. 27 7 Yanıtla
  • Kenan KODALAK:
    ÇOK İYİ MAŞA OLDUĞU İÇİN 21 3 Yanıtla
  • Ali Arslan:
    Eğer h.u.meler atansaydi maç yarıda kalir facia yaşanırdı 2 1 Yanıtla
  • Necati Sarıdağ:
    Mazisi kirliler maça bir eksik çıkacak 2 0 Yanıtla
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