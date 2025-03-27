Süper Lig'in 29. haftasında futbolseverleri heyecanlandıran Beşiktaş - Galatasaray derbisi yaklaşıyor. 29 Mart Cumartesi günü saat 20.30'da Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak dev derbiye TFF Yasin Kol'u atadı. Bu atama yabancı hakem bekleyen Beşiktaş tarafından büyük tepki çekti.
TFF'nin kararı sonrası Beşiktaş kanadı isyan bayrağını çekti. Öte yandan TFF'nin Yasin Kol kararının ardındaki gerçekler ortaya çıktı. Milliyet Gazetesi'nin haberine göre TFF'nin Beşiktaş-Galatasaray derbisi için belirlediği isim Halil Umut Meler'di.
FIFA kokartlı hakemin Uluslar Ligi'ndeki İrlanda- Bulgaristan maçında sakatlanmasının ardından TFF'nin tüm planları suya düştü. Bunun üzerine TFF, Halil Umut Meler'in yerine Beşiktaş-Galatasaray derbisinde Yasin Kol'u görevlendirdi.
Son Dakika › Spor › TFF'nin derbiye Yasin Kol'u neden atadığı ortaya çıktı - Son Dakika
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