TFF'nin Zorbay Küçük kararı

TFF Hukuk Müşavirliği, Galatasaray ile Başakşehir arasında oynanan karşılaşmanın hakemi Zorbay Küçük'ü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etmedi.

MAÇ İÇİNDEKİ TELSİZ GÖRÜŞMELERİ DİNLENMİŞTİ

Galatasaray cephesi tarafından Başakşehir maçında "Go Lan" ve "Ne yapacaksın ayakkabı mı fırlatacaksın" sözlerini söylediği iddia edilen hakem Zorbay Küçük, PFDK'ye sevk edilmedi. Sarı-kırmızılı taraftarlar TFF'nin bu kararına sosyal medyada isyan etti. TFF'nin Zorbay Küçük'ün maç içindeki telsiz görüşmelerini tamamen dinlediği basına yansımıştı.