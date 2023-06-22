TFF'de seçim günü! Başkanlık için tek isim aday oldu - Son Dakika
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TFF'de seçim günü! Başkanlık için tek isim aday oldu

22.06.2023 09:27

Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, bugün Ankara'da gerçekleştirilecek. Mevcut başkan Mehmet Büyükekşi seçime tek aday girecek. Toplantıda yönetimin hesap faaliyetleri görüşülüp karara bağlandıktan sonra TFF Başkanı, yönetim kurulu ile denetleme kurulu üyeleri seçilecek. 1 Haziran 2023-31 Mayıs 2024 dönemi bütçesi de karara bağlanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, bugün Ankara'da gerçekleştirilecek.

TEK ADAY BÜYÜKEKŞİ

Olağan seçimli genel kurul, Ankara JW Marriott Hotel'de saat 11.00'de başlayacak. Mevcut başkan Mehmet Büyükekşi seçime tek aday girecek. Çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantı 23 Haziran Cuma günü saat 11.00'de, ikinci toplantıda da çoğunluk sağlanamadığı takdirde üçüncü toplantı çoğunluk aranmaksızın 30 Haziran Cuma günü aynı yer ve saatte gerçekleştirilecek.

GENEL KURUL PROGRAMI

Genel kurulda yönetimin hesap faaliyetleri görüşülüp karara bağlandıktan sonra TFF Başkanı, yönetim kurulu ile denetleme kurulu üyeleri seçilecek. Toplantıda 1 Haziran 2023-31 Mayıs 2024 dönemi bütçesi de karara bağlanacak.

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