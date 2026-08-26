TFF PFDK'ya Sevkleri Açıkladı - Son Dakika
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TFF PFDK'ya Sevkleri Açıkladı

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TFF, Süper Lig'de çeşitli kulüplerin PFDK'ya sevkini duyurdu. Disiplin ihlalleri dikkat çekti.

TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) yapılan sevkleri açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'de 2'nci haftanın ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) yapılan sevkleri duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamaya göre PFDK sevkleri şu şekilde:

"1- ERZURUMSPOR FK Kulübü'nün 21.08.2026 tarihinde oynanan ERZURUMSPOR FK-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53'üncü maddesi uyarınca, "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49'uncu maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46'ncı maddesi ile 2026-2027 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 8/3 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 21.08.2026 tarihinde oynanan ERZURUMSPOR FK-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53'üncü maddesi uyarınca ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49'uncu maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- TÜMOSAN KONYASPOR Kulübü'nün 22.08.2026 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-TÜMOSAN KONYASPOR Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakası sonrası kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yayınlanan paylaşımda yer alan "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38'inci maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

TÜMOSAN KONYASPOR Kulübü Başkanı ÖMER ATİKER'in kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) müsabaka sonrası yayınlanan açıklamalarda yer alan "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38'inci maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü Başkanı ERTUĞRUL DOĞAN'ın 23.08.2026 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş. - İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FK Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakası sonrası medyada yapmış olduğu açıklamalarında yer alan "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38'inci maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- EYÜPSPOR Kulübü'nün 23.08.2026 tarihinde oynanan EYÜPSPOR-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53'üncü maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Kulübü'nün 23.08.2026 tarihinde oynanan EYÜPSPOR-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53'üncü maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Kulübü futbolcusu JUNINHO GRACIELO BACUNA'nın aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43'üncü maddesi uyarınca 24.08.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- CORENDON ALANYASPOR Kulübü'nün 23.08.2026 tarihinde oynanan CORENDON ALANYASPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53'üncü maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

8- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 23.08.2026 tarihinde oynanan CORENDON ALANYASPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53'üncü maddesi uyarınca ve müsabaka esnasında ve sonrasında kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) videolu olarak yayınlanan "2026/2027 sezonu başladı!" ve "Pozisyonlar farklı, sezonlar farklı, isimler farklı, kararlar hep aynı!" başlıklı paylaşımlar, müsabaka sonrası kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) 24.08.2026 tarihinde yayınlanan paylaşım ile kulüp resmi sosyal medya hesabından (YouTube) yayınlanan 24.08.2026 tarihinde Kulüp İkinci Başkanı Hakan Daltaban'ın yapmış olduğu açıklamalarda yer alan "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38'inci maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü Başkanı SERDAL ADALI'nın müsabaka esnasında ve sonrasında kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) videolu olarak yayınlanan "2026/2027 sezonu başladı!" ve "Pozisyonlar farklı, sezonlar farklı, isimler farklı, kararlar hep aynı!" başlıklı paylaşımlar ile müsabaka sonrası kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) 24.08.2026 tarihinde yayınlanan açıklamalarda yer alan "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38'inci maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü idarecisi HAKAN DALTABAN'ın kulüp resmi sosyal medya hesabından (YouTube) 24.08.2026 tarihinde yapmış olduğu açıklamalarında yer alan "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38'inci maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

9- GÖZTEPE A.Ş. Kulübü'nün 23.08.2026 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-GENÇLERBİRLİĞİ Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53'üncü maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

10- KOCAELİSPOR Kulübü'nün 24.08.2026 tarihinde oynanan KOCAELİSPOR-AMED SPORTİF FAALİYETLER Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53'üncü maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52'nci maddesi uyarınca ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49'uncu maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

11- AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübü'nün 24.08.2026 tarihinde oynanan KOCAELİSPOR-AMED SPORTİF FAALİYETLER Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53'üncü maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52'nci maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

Kaynak: DHA

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF PFDK'ya Sevkleri Açıkladı - Son Dakika

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