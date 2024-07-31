TFF Sağlık Kurulu ve Dopingle Mücadele Kurulu Üyeleri Belirlendi - Son Dakika
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TFF Sağlık Kurulu ve Dopingle Mücadele Kurulu Üyeleri Belirlendi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Sağlık Kurulları ve Dopingle Mücadele Kurulu'nun başkan ve üyelerini belirledi. Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ömer Taşer olurken Prof. Dr. Bülent Bayraktar ve Prof. Dr. Mahmut Müslümanoğlu da müdür yardımcısı olarak görevlendirildi. TFF Yönetim Kurulu tarafından Sağlık Kurulu, Onur Kurulu, Sağlık ve Performans İcra Kurulu, Bölge Sağlık Birimi ve Dopingle Mücadele Kurulu'nun Başkan ve Üyeleri belirlendi.

31.07.2024 22:22
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Sağlık Kurulları ve Dopingle Mücadele Kurulu'nun başkan ve üyelerini belirledi. Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ömer Taşer olurken Prof. Dr. Bülent Bayraktar ve Prof. Dr. Mahmut Müslümanoğlu da müdür yardımcısı olarak görevlendirildi.

TFF Yönetim Kurulu tarafından Sağlık Kurulu, Onur Kurulu, Sağlık ve Performans İcra Kurulu, Bölge Sağlık Birimi ve Dopingle Mücadele Kurulu'nun Başkan ve Üyeleri belirlendi.

Ömer Taşer başkanlığındaki Sağlık Kurulları ve Dopingle Mücadele Kurulu'nun üyeleri ise şöyle:

Sağlık Kurulu

Abdullah Emre Güner

Ata Can Atalar

Hakan Gür

Hüseyin Hakkı Bağlar

Mehmet Kurtoğlu

Metin Ünal

Muhlis Polat

Okan Özçeker

Soner Şahin

Tolga Aydoğ

Turabi Yerli

Yaşar Gül Baltacı

Zakir Sakçı

Onur Kurulu

Ömer Türel

Vahit Özmen

Mehmet Serdar Binnet

Sağlık Performans İcra Kurulu

Ali Erşen

Anıl Işık

Berkin Toker

Bülent Bayraktar

Engin Dinç

Gökhan Polat

Göksel Dikmen

İbrahim Tuncay

Kerem Bilsel

Mahir Mahiroğulları

Sergen Devran

Tunay Erden - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor TFF Sağlık Kurulu ve Dopingle Mücadele Kurulu Üyeleri Belirlendi - Son Dakika

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