TFF, Sergen Yalçın'ın imza töreni dışında beyanatı olmadığını açıkladı - Son Dakika
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TFF, Sergen Yalçın'ın imza töreni dışında beyanatı olmadığını açıkladı

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TFF, A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın Riva'daki merkezde gerçekleşen imza törenindeki açıklamaları dışında hiçbir kurum ya da kişiye beyanatı olmadığını açıkladı. Kurum, Yalçın'ın sadece imza töreninde konuştuğunu bildirdi.

TFF: "A Milli Takım Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın'ın TFF'nin Riva'daki merkezinde gerçekleşen imza töreninde yaptığı açıklamalar haricinde hiçbir kurum ya da kişiye vermiş olduğu bir beyanatı yoktur."

Kaynak: İHA
Türkiye Futbol FederasyonuSergen YalçınSporSon Dakika

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