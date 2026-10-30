TFF, Sergen Yalçın'ın imza töreni dışında beyanatı olmadığını açıkladı

TFF, Sergen Yalçın'ın imza töreni dışında beyanatı olmadığını açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TFF, A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın Riva'daki merkezde gerçekleşen imza törenindeki açıklamaları dışında hiçbir kurum ya da kişiye beyanatı olmadığını açıkladı. Kurum, Yalçın'ın sadece imza töreninde konuştuğunu bildirdi.
TFF: "A Milli Takım Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın'ın TFF'nin Riva'daki merkezinde gerçekleşen imza töreninde yaptığı açıklamalar haricinde hiçbir kurum ya da kişiye vermiş olduğu bir beyanatı yoktur."
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?