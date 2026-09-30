TFF son 5 yılda Süper Lig ve 1. Lig'de görev yapan 448 kişiyi bahisten PFDK'ye sevk etti

TFF son 5 yılda Süper Lig ve 1. Lig'de görev yapan 448 kişiyi bahisten PFDK'ye sevk ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Süper Lig ve 1. Lig'de son 5 yılda görev yapmış 448 kişi, TFF Hukuk Müşavirliği tarafından "bahis oynama" gerekçesiyle PFDK'ye sevk edildi. Sevk kararı, bu iki ligde son 5 yılda görev alan 448 kişiyi kapsıyor.
TFF Hukuk Müşavirliği, Süper Lig ve 1. Lig'de son 5 yılda görev yapmış 448 kişiyi "bahis oynama" gerekçesiyle PFDK'ye sevk etti.
Kaynak: AA
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