TFF Tahkim Kurulu Ceza Kararlarını Açıkladı

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun 1 maç men ve 58 bin 500 liralık para cezasını onadı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Portekizli teknik adamın sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle verilen 900 bin liralık cezası ise 600 bin lira olarak düzeltilerek onanmasına karar verildi.

Fenerbahçe Kulübü yöneticilerinden Acun Ilıcalı'nın 600 bin liralık cezası ise 400 bin liraya indirilirken, sarı-lacivertli kulübün ayrıca 390 bin liralık cezası onandı.

Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün'ün 117 bin liralık cezaya itirazını da inceleyen kurul, sarı-kırmızılı oyuncunun başvurusunu reddetti.

Kurul, Göztepeli oyuncu Anthony Dennis'in 2 maçlık cezasının yanı sıra sarı-kırmızılı kulübün 157 bin 500 liralık cezasını da onama kararı verdi.