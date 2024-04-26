TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin para cezasını düşürdü - Son Dakika
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TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin para cezasını düşürdü

TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçe\'nin para cezasını düşürdü

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Turkcell Süper Kupa maçında sahadan çekilmesi nedeniyle Fenerbahçe Kulübüne verilen 4 milyon liralık para cezasını 400 bin liraya düşürdü. Ayrıca, taraftarların çirkin ve kötü tezahüratından dolayı verilen 500 bin lira para cezası da onaylandı.

26.04.2024 19:15
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Turkcell Süper Kupa maçında sahadan çekilmesi nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından Fenerbahçe Kulübüne verilen 4 milyon liralık para cezasını 400 bin liraya düşürdü.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, kurul, federasyon tarafından belirlenecek tazminat dışında 4 milyon lira para cezasına da çarptırılan sarı-lacivertlilerin cezası, oy çokluğuyla 400 bin liraya düşürüldü. Başlamış müsabakayı terk etmesi nedeniyle Fenerbahçe'nin 3-0 hükmen mağlup sayılması kararı ise oy birliğiyle onandı.

Kurul ayrıca, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahüratın bu sezon misafir takım olduğu müsabakada 9. kez gerçekleştirilmesinden dolayı Fenerbahçe Kulübüne verilen 500 bin lira para cezasını da oy birliğiyle onama kararı aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin para cezasını düşürdü - Son Dakika

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