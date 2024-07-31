TFF, Trendyol 1. Lig'in ilk 5 haftasının programını açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

TFF, Trendyol 1. Lig'in ilk 5 haftasının programını açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol 1. Lig'in 2024-2025 sezonunun ilk 5 haftasında oynanacak müsabakaların programını duyurdu. İlk hafta Sakaryaspor ile Ankara Keçiörengücü arasında oynanacak maçla başlayacak olan ligde, 5 haftanın programı da açıklandı.

31.07.2024 17:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol 1. Lig'in ilk 5 haftasında oynanacak müsabakaların programını açıkladı.

TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Trendyol 1. Lig'de 1, 2, 3, 4 ve 5. haftasında oynanacak karşılaşmaların programını duyurdu. 1. Lig'de 2024-2025 sezonu 9 Ağustos Cuma günü saat 21.00'de Sakaryaspor ile Ankara Keçiörengücü arasında oynanacak maçla başlayacak.

Trendyol 1. Lig'de ilk 5 haftanın programı şöyle:

1. hafta

9 Ağustos Cuma

21.00 Sakaryaspor - Ankara Keçiörengücü

10 Ağustos Cumartesi

19.15 İstanbulspor - Manisa FK

19.15 Yeni Malatyaspor - Pendikspor

21.45 Kocaelispor - Gençlerbirliği

21.45 Adanaspor - Esenler Erokspor

11 Ağustos Pazar

17.00 Bandırmaspor - Erzurumspor FK

19.15 Boluspor - Iğdır FK

19.15 - Fatih Karagümrük - Amed Sportif Faaliyetler

21.45 MKE Ankaragücü - Şanlıurfaspor

12 Ağustos Pazartesi

21.00 Ümraniyespor - Çorum FK

2. hafta

16 Ağustos Cuma

21.00 Pendikspor - Kocaelispor

17 Ağustos Cumartesi

17.00 Ankara Keçiörengücü - Bandırmaspor

19.15 Esenler Erokspor - Yeni Malatyaspor

19.15 Erzurumspor FK - MKE Ankaragücü

21.45 Manisa FK - Sakaryaspor

18 Ağustos Pazar

17.00 Iğdır FK - Adanaspor

19.15 Gençlerbirliği - Boluspor

19.15 Çorum FK - Fatih Karagümrük

21.45 Şanlıurfaspor - Ümraniyespor

19 Ağustos Pazartesi

21.00 Amed Sportif Faaliyetler - İstanbulspor

3. Hafta

23 Ağustos Cuma

21.00 Kocaelispor - Erzurumspor FK

24 Ağustos Cumartesi

17.00 Iğdır FK - Gençlerbirliği

19.15 Fatih Karagümrük - Manisa FK

21.45 Boluspor - Esenler Erokspor

21.45 MKE Ankaragücü - Ümraniyespor

25 Ağustos Pazar

17.00 Bandırmaspor - Çorum FK

19.15 Sakaryaspor - Amed Sportif Faaliyetler

21.45 Adanaspor - Pendikspor

21.45 Yeni Malatyaspor - Ankara Keçiörengücü

26 Ağustos Pazartesi

21.00 İstanbulspor - Şanlıurfaspor

4. Hafta

30 Ağustos Cuma

21.00 Esenler Erokspor - Gençlerbirliği

21.00 Manisa FK - Adanaspor

31 Ağustos Cumartesi

17.00 Ankara Keçiörengücü - Boluspor

19.15 Ümraniyespor - Fatih Karagümrük

21.45 Şanlıurfaspor - Bandırmaspor

21.45 Çorum FK - Sakaryaspor

1 Eylül

19.15 MKE Ankaragücü - İstanbulspor

19.15 Erzurumspor FK - Yeni Malatyaspor

21.45 Pendikspor - Iğdır FK

21.45 Amed Sportif Faaliyetler - Kocaelispor

5. Hafta

13 Eylül Cuma

20.00 Boluspor - Pendikspor

14 Eylül Cumartesi

16.00 Bandırmaspor - Amed Sportif Faaliyetler

16.00 Yeni Malatyaspor - Çorum FK

19.00 İstanbulspor - Ümraniyespor

19.00 Sakaryaspor - Şanlıurfaspor

15 Eylül Pazar

16.00 Iğdır FK - Esenler Erokspor

16.00 Fatih Karagümrük - MKE Ankaragücü

19.00 Gençlerbirliği - Erzurumspor FK

19.00 Kocaelispor - Manisa FK

16 Eylül Pazartesi

20.00 Adanaspor - Ankara Keçiörengücü - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Sakaryaspor, Trendyol, Ankara, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF, Trendyol 1. Lig'in ilk 5 haftasının programını açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:52 Erdoğan “Önce bizden özür dilemesi lazım“ demişti Tarih netleşti, Filistin Devlet Başkanı Abbas, Türkiye’ye geliyor Erdoğan "Önce bizden özür dilemesi lazım" demişti! Tarih netleşti, Filistin Devlet Başkanı Abbas, Türkiye'ye geliyor
15:36 Haniye ile birlikte çekildiği fotoğrafı paylaşan Demirtaş: Korkakça katledilmesini lanetliyorum Haniye ile birlikte çekildiği fotoğrafı paylaşan Demirtaş: Korkakça katledilmesini lanetliyorum
15:24 İran’da İsmail Haniye’ye suikast sonrası intikam bayrağı göndere çekildi İran'da İsmail Haniye'ye suikast sonrası intikam bayrağı göndere çekildi
14:55 DEM Partili Oduncu’dan skandal hareket Batman Valiliği’nin duvarına Kürtçe yazılar yazdı DEM Partili Oduncu'dan skandal hareket! Batman Valiliği'nin duvarına Kürtçe yazılar yazdı
13:48 Kassam Tugayları’ndan Haniye suikastına sert tepki: Ortalığı karıştıran elin kesilme vakti geldi Kassam Tugayları'ndan Haniye suikastına sert tepki: Ortalığı karıştıran elin kesilme vakti geldi
17:30 Piyasası değeri dudak uçuklatıyor Fenerbahçe, Guido Rodriguez’e resmi teklif yaptı Piyasası değeri dudak uçuklatıyor! Fenerbahçe, Guido Rodriguez'e resmi teklif yaptı
16:14 Zonguldak’ta düğün hazırlığı yapan uzman çavuş kendini ağır yaraladı Zonguldak'ta düğün hazırlığı yapan uzman çavuş kendini ağır yaraladı
16:11 O kaçtı, polis kovaladı Vatandaşın ufak hamlesi şüpheliyi tepetaklak etti O kaçtı, polis kovaladı! Vatandaşın ufak hamlesi şüpheliyi tepetaklak etti
15:16 SGK borcuna tepki gösteren Yavaş’a AK Parti’den yalanlama SGK borcuna tepki gösteren Yavaş'a AK Parti'den yalanlama
14:18 Baskın haberini alan uyanık esnafın kepenge astığı yazı ’’Pes’’ dedirtti Baskın haberini alan uyanık esnafın kepenge astığı yazı ''Pes'' dedirtti
14:05 ABD’den Haniye’nin öldürülmesine yönelik ilk açıklama: Suikastta dahlimiz yok ABD'den Haniye'nin öldürülmesine yönelik ilk açıklama: Suikastta dahlimiz yok
14:01 Eleştiri yağmuruna tutuldu Saint-Maximin’in o fotoğrafı akıllara tek bir ismi getirdi Eleştiri yağmuruna tutuldu! Saint-Maximin'in o fotoğrafı akıllara tek bir ismi getirdi
13:51 Suikasttan bir gün önce görüşmüşler Bakan Fidan’dan Haniye’nin öldürülmesine ilişkin açıklama Suikasttan bir gün önce görüşmüşler! Bakan Fidan'dan Haniye'nin öldürülmesine ilişkin açıklama
13:28 İran’da büyük güvenlik açığı İsmail Haniye suikastında cevap bekleyen 2 soru var İran'da büyük güvenlik açığı! İsmail Haniye suikastında cevap bekleyen 2 soru var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2024 18:23:25. #1.12#
SON DAKİKA: TFF, Trendyol 1. Lig'in ilk 5 haftasının programını açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement