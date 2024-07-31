TFF, Trendyol 1. Lig'in ilk 5 haftasının programını açıkladı

Spor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol 1. Lig'in ilk 5 haftasında oynanacak müsabakaların programını açıkladı.

TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Trendyol 1. Lig'de 1, 2, 3, 4 ve 5. haftasında oynanacak karşılaşmaların programını duyurdu. 1. Lig'de 2024-2025 sezonu 9 Ağustos Cuma günü saat 21.00'de Sakaryaspor ile Ankara Keçiörengücü arasında oynanacak maçla başlayacak.

Trendyol 1. Lig'de ilk 5 haftanın programı şöyle:

1. hafta

9 Ağustos Cuma

21.00 Sakaryaspor - Ankara Keçiörengücü

10 Ağustos Cumartesi

19.15 İstanbulspor - Manisa FK

19.15 Yeni Malatyaspor - Pendikspor

21.45 Kocaelispor - Gençlerbirliği

21.45 Adanaspor - Esenler Erokspor

11 Ağustos Pazar

17.00 Bandırmaspor - Erzurumspor FK

19.15 Boluspor - Iğdır FK

19.15 - Fatih Karagümrük - Amed Sportif Faaliyetler

21.45 MKE Ankaragücü - Şanlıurfaspor

12 Ağustos Pazartesi

21.00 Ümraniyespor - Çorum FK

2. hafta

16 Ağustos Cuma

21.00 Pendikspor - Kocaelispor

17 Ağustos Cumartesi

17.00 Ankara Keçiörengücü - Bandırmaspor

19.15 Esenler Erokspor - Yeni Malatyaspor

19.15 Erzurumspor FK - MKE Ankaragücü

21.45 Manisa FK - Sakaryaspor

18 Ağustos Pazar

17.00 Iğdır FK - Adanaspor

19.15 Gençlerbirliği - Boluspor

19.15 Çorum FK - Fatih Karagümrük

21.45 Şanlıurfaspor - Ümraniyespor

19 Ağustos Pazartesi

21.00 Amed Sportif Faaliyetler - İstanbulspor

3. Hafta

23 Ağustos Cuma

21.00 Kocaelispor - Erzurumspor FK

24 Ağustos Cumartesi

17.00 Iğdır FK - Gençlerbirliği

19.15 Fatih Karagümrük - Manisa FK

21.45 Boluspor - Esenler Erokspor

21.45 MKE Ankaragücü - Ümraniyespor

25 Ağustos Pazar

17.00 Bandırmaspor - Çorum FK

19.15 Sakaryaspor - Amed Sportif Faaliyetler

21.45 Adanaspor - Pendikspor

21.45 Yeni Malatyaspor - Ankara Keçiörengücü

26 Ağustos Pazartesi

21.00 İstanbulspor - Şanlıurfaspor

4. Hafta

30 Ağustos Cuma

21.00 Esenler Erokspor - Gençlerbirliği

21.00 Manisa FK - Adanaspor

31 Ağustos Cumartesi

17.00 Ankara Keçiörengücü - Boluspor

19.15 Ümraniyespor - Fatih Karagümrük

21.45 Şanlıurfaspor - Bandırmaspor

21.45 Çorum FK - Sakaryaspor

1 Eylül

19.15 MKE Ankaragücü - İstanbulspor

19.15 Erzurumspor FK - Yeni Malatyaspor

21.45 Pendikspor - Iğdır FK

21.45 Amed Sportif Faaliyetler - Kocaelispor

5. Hafta

13 Eylül Cuma

20.00 Boluspor - Pendikspor

14 Eylül Cumartesi

16.00 Bandırmaspor - Amed Sportif Faaliyetler

16.00 Yeni Malatyaspor - Çorum FK

19.00 İstanbulspor - Ümraniyespor

19.00 Sakaryaspor - Şanlıurfaspor

15 Eylül Pazar

16.00 Iğdır FK - Esenler Erokspor

16.00 Fatih Karagümrük - MKE Ankaragücü

19.00 Gençlerbirliği - Erzurumspor FK

19.00 Kocaelispor - Manisa FK

16 Eylül Pazartesi

20.00 Adanaspor - Ankara Keçiörengücü - İSTANBUL