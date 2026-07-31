TFF Trendyol 1. Lig Programını Açıkladı
TFF, Trendyol 1. Lig'in 2-8. haftalar arasındaki maç programını duyurdu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol 1. Lig'in 2 ile 8. haftalar arasındaki programı açıklandı.
Trendyol 1. Lig'in 2 ile 8. haftalar arasındaki program, TFF'nin sitesinden duyuruldu.
Buna göre 1. Lig'de söz konusu haftalar arasındaki program şöyle:
2. hafta
14 Ağustos Cuma
21.30 Esenler Erokspor - Sarıyer
15 Ağustos Cumartesi
19.00 İstanbulspor - Bodrum FK
19.00 Fatih Karagümrük - Ümraniyespor
21.30 Manisa FK - Van Spor FK
21.30 Bursaspor - Iğdır FK
16 Ağustos Pazar
19.00 Ankara Keçiörengücü - Pendikspor
19.00 Kayserispor - Sivasspor
21.30 Mardin 1969 Spor - Antalyaspor
21.30 Muğlaspor Kulübü - Bandırma Spor
17 Ağustos Pazartesi
21.30 Batman Petrol Spor - Boluspor
3. hafta
21 Ağustos Cuma
21.30 Fatih Karagümrük - Bursaspor
22 Ağustos Cumartesi
19.00 Iğdır FK - Kayserispor
19.00 Ümraniyespor - Esenler Erokspor
21.30 Antalyaspor - Pendikspor
21.30 Bodrum FK - Muğlaspor Kulübü
23 Ağustos Pazar
17.00 Bandırmaspor - Ankara Keçiörengücü
19.00 Boluspor - Mardin 1969 Spor
21.30 Van Spor FK - İstanbulspor
21.30 Sarıyer - Batman Petrol Spor
24 Ağustos Pazartesi
21.30 Sivasspor - Manisa FK
4. hafta
28 Ağustos Cuma
19.00 Ankara Keçiörengücü - Ümraniyespor
19.00 Pendikspor - Bandırmaspor
21.30 Muğlaspor Kulübü - Boluspor
21.30 Antalyaspor - Sarıyer
29 Ağustos Cumartesi
19.00 Kayserispor - Bursaspor
19.00 İstanbulspor - Fatih Karagümrük
21.30 Batman Petrol Spor - Sivasspor
21.30 Mardin 1969 Spor - Van Spor FK
30 Ağustos Pazar
19.00 Esenler Erokspor - Iğdır FK
21.30 Manisa FK - Bodrum FK
5. hafta
1 Eylül Salı
16.00 Bandırmaspor - Antalyaspor
17.00 Ümraniyespor - Muğlaspor Kulübü
20.00 Boluspor - Ankara Keçiörengücü
20.00 Sarıyer - Pendikspor
2 Eylül Çarşamba
17.00 Van Spor FK - Batman Petrol Spor
20.00 Sivasspor - Mardin 1969 Spor
20.00 Fatih Karagümrük - Kayserispor
3 Eylül Perşembe
17.00 Iğdır FK - Manisa FK
20.00 Bodrum FK - Esenler Erokspor
20.00 Bursaspor - İstanbulspor
6. hafta
5 Eylül Cumartesi
16.00 Bandırmaspor - Boluspor
20.00 Ankara Keçiörengücü - Sarıyer
20.00 Pendikspor - Ümraniyespor
6 Eylül Pazar
17.00 Muğlaspor - Van Spor FK
20.00 Antalyaspor - Sivasspor
20.00 Batman Petrol Spor - Fatih Karagümrük
7 Eylül Pazartesi
17.00 Esenler Erokspor - Kayserispor
17.00 İstanbulspor - Iğdır FK
20.00 Mardin 1969 Spor - Bodrum FK
20.00 Manisa FK - Bursaspor
7. hafta
11 Eylül Cuma
20.00 Sarıyer - Bandırmaspor
12 Eylül Cumartesi
17.00 Van Spor FK - Ankara Keçiörengücü
17.00 Boluspor - Pendikspor
20.00 Bodrum FK - Batman Petrol Spor
20.00 Ümraniyespor - Antalyaspor
13 Eylül Pazar
17.00 Iğdır FK - Mardin 1969 Spor
17.00 Sivasspor - Muğlaspor Kulübü
20.00 Fatih Karagümrük - Manisa FK
20.00 Bursaspor - Esenler Erokspor
14 Eylül Pazartesi
20.00 Kayserispor - İstanbulspor
8. hafta
18 Eylül Cuma
16.00 Bandırma Spor - Ümraniyespor
20.00 Muğlaspor Kulübü - Iğdır FK
19 Eylül Cumartesi
17.00 Sarıyer - Boluspor
17.00 Ankara Keçiörengücü - Sivasspor
20.00: Esenler Erokspor - Fatih Karagümrük
20.00 Batman Petrol Spor - Bursaspor
20 Eylül Pazar
17.00 Pendikspor - Bodrum FK
17.00 Manisa FK - İstanbulspor
20.00 Antalyaspor - Van Spor FK
20.00 Mardin 1969 Spor - Kayserispor
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