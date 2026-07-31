TFF Trendyol 1. Lig Programını Açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TFF Trendyol 1. Lig Programını Açıkladı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF, Trendyol 1. Lig'in 2-8. haftalar arasındaki maç programını duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol 1. Lig'in 2 ile 8. haftalar arasındaki programı açıklandı.

Trendyol 1. Lig'in 2 ile 8. haftalar arasındaki program, TFF'nin sitesinden duyuruldu.

Buna göre 1. Lig'de söz konusu haftalar arasındaki program şöyle:

2. hafta

14 Ağustos Cuma

21.30 Esenler Erokspor - Sarıyer

15 Ağustos Cumartesi

19.00 İstanbulspor - Bodrum FK

19.00 Fatih Karagümrük - Ümraniyespor

21.30 Manisa FK - Van Spor FK

21.30 Bursaspor - Iğdır FK

16 Ağustos Pazar

19.00 Ankara Keçiörengücü - Pendikspor

19.00 Kayserispor - Sivasspor

21.30 Mardin 1969 Spor - Antalyaspor

21.30 Muğlaspor Kulübü - Bandırma Spor

17 Ağustos Pazartesi

21.30 Batman Petrol Spor - Boluspor

3. hafta

21 Ağustos Cuma

21.30 Fatih Karagümrük - Bursaspor

22 Ağustos Cumartesi

19.00 Iğdır FK - Kayserispor

19.00 Ümraniyespor - Esenler Erokspor

21.30 Antalyaspor - Pendikspor

21.30 Bodrum FK - Muğlaspor Kulübü

23 Ağustos Pazar

17.00 Bandırmaspor - Ankara Keçiörengücü

19.00 Boluspor - Mardin 1969 Spor

21.30 Van Spor FK - İstanbulspor

21.30 Sarıyer - Batman Petrol Spor

24 Ağustos Pazartesi

21.30 Sivasspor - Manisa FK

4. hafta

28 Ağustos Cuma

19.00 Ankara Keçiörengücü - Ümraniyespor

19.00 Pendikspor - Bandırmaspor

21.30 Muğlaspor Kulübü - Boluspor

21.30 Antalyaspor - Sarıyer

29 Ağustos Cumartesi

19.00 Kayserispor - Bursaspor

19.00 İstanbulspor - Fatih Karagümrük

21.30 Batman Petrol Spor - Sivasspor

21.30 Mardin 1969 Spor - Van Spor FK

30 Ağustos Pazar

19.00 Esenler Erokspor - Iğdır FK

21.30 Manisa FK - Bodrum FK

5. hafta

1 Eylül Salı

16.00 Bandırmaspor - Antalyaspor

17.00 Ümraniyespor - Muğlaspor Kulübü

20.00 Boluspor - Ankara Keçiörengücü

20.00 Sarıyer - Pendikspor

2 Eylül Çarşamba

17.00 Van Spor FK - Batman Petrol Spor

20.00 Sivasspor - Mardin 1969 Spor

20.00 Fatih Karagümrük - Kayserispor

3 Eylül Perşembe

17.00 Iğdır FK - Manisa FK

20.00 Bodrum FK - Esenler Erokspor

20.00 Bursaspor - İstanbulspor

6. hafta

5 Eylül Cumartesi

16.00 Bandırmaspor - Boluspor

20.00 Ankara Keçiörengücü - Sarıyer

20.00 Pendikspor - Ümraniyespor

6 Eylül Pazar

17.00 Muğlaspor - Van Spor FK

20.00 Antalyaspor - Sivasspor

20.00 Batman Petrol Spor - Fatih Karagümrük

7 Eylül Pazartesi

17.00 Esenler Erokspor - Kayserispor

17.00 İstanbulspor - Iğdır FK

20.00 Mardin 1969 Spor - Bodrum FK

20.00 Manisa FK - Bursaspor

7. hafta

11 Eylül Cuma

20.00 Sarıyer - Bandırmaspor

12 Eylül Cumartesi

17.00 Van Spor FK - Ankara Keçiörengücü

17.00 Boluspor - Pendikspor

20.00 Bodrum FK - Batman Petrol Spor

20.00 Ümraniyespor - Antalyaspor

13 Eylül Pazar

17.00 Iğdır FK - Mardin 1969 Spor

17.00 Sivasspor - Muğlaspor Kulübü

20.00 Fatih Karagümrük - Manisa FK

20.00 Bursaspor - Esenler Erokspor

14 Eylül Pazartesi

20.00 Kayserispor - İstanbulspor

8. hafta

18 Eylül Cuma

16.00 Bandırma Spor - Ümraniyespor

20.00 Muğlaspor Kulübü - Iğdır FK

19 Eylül Cumartesi

17.00 Sarıyer - Boluspor

17.00 Ankara Keçiörengücü - Sivasspor

20.00: Esenler Erokspor - Fatih Karagümrük

20.00 Batman Petrol Spor - Bursaspor

20 Eylül Pazar

17.00 Pendikspor - Bodrum FK

17.00 Manisa FK - İstanbulspor

20.00 Antalyaspor - Van Spor FK

20.00 Mardin 1969 Spor - Kayserispor

Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF Trendyol 1. Lig Programını Açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sultangazi’de motosikletli çocuğa silahlı saldırı Sultangazi'de motosikletli çocuğa silahlı saldırı
Akrabalar arasında tartışma kavgaya dönüştü: 6 yaralı Akrabalar arasında tartışma kavgaya dönüştü: 6 yaralı
Önder Sav CHP’den istifa etti, Savcı Sayan adak kesti Önder Sav CHP'den istifa etti, Savcı Sayan adak kesti
İsrail ordusunda isyan: Onlarca asker silahlarını bırakıp üssü terk etti İsrail ordusunda isyan: Onlarca asker silahlarını bırakıp üssü terk etti
Aydın ve Balıkesir’de orman yangını Havadan ve karadan müdahale devam ediyor Aydın ve Balıkesir'de orman yangını! Havadan ve karadan müdahale devam ediyor
FIFA’dan Hatayspor’a “6 puan“ silme cezası FIFA'dan Hatayspor'a "6 puan" silme cezası

18:25
Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş için tutuklama talebi
Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş için tutuklama talebi
18:21
Cem Küçük’ün savcılık ifadesi ortaya çıktı
Cem Küçük’ün savcılık ifadesi ortaya çıktı
18:09
Arnavutköy’de olaylı nikah: Ailenin engel olmak istediği evlilik polis eşliğinde gerçekleşti
Arnavutköy'de olaylı nikah: Ailenin engel olmak istediği evlilik polis eşliğinde gerçekleşti
17:33
Binali Yıldırım’ın kapısını açan görevlinin kapısını da başkası açtı
Binali Yıldırım'ın kapısını açan görevlinin kapısını da başkası açtı
17:16
İsrailli diplomattan Netanyahu’yu çıldırtacak Türkiye sözleri
İsrailli diplomattan Netanyahu'yu çıldırtacak Türkiye sözleri
17:09
Stadyum hıncahınç dolu TÜGVA Yaz Okulları final programı RAMS Park’ta yapılıyor
Stadyum hıncahınç dolu! TÜGVA Yaz Okulları final programı RAMS Park'ta yapılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2026 18:44:05. #7.13#
SON DAKİKA: TFF Trendyol 1. Lig Programını Açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.