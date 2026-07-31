TFF Trendyol 1. Lig Programını Açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol 1. Lig'in 2 ile 8. haftalar arasındaki programı açıklandı.

Trendyol 1. Lig'in 2 ile 8. haftalar arasındaki program, TFF'nin sitesinden duyuruldu.

Buna göre 1. Lig'de söz konusu haftalar arasındaki program şöyle:

2. hafta

14 Ağustos Cuma

21.30 Esenler Erokspor - Sarıyer

15 Ağustos Cumartesi

19.00 İstanbulspor - Bodrum FK

19.00 Fatih Karagümrük - Ümraniyespor

21.30 Manisa FK - Van Spor FK

21.30 Bursaspor - Iğdır FK

16 Ağustos Pazar

19.00 Ankara Keçiörengücü - Pendikspor

19.00 Kayserispor - Sivasspor

21.30 Mardin 1969 Spor - Antalyaspor

21.30 Muğlaspor Kulübü - Bandırma Spor

17 Ağustos Pazartesi

21.30 Batman Petrol Spor - Boluspor

3. hafta

21 Ağustos Cuma

21.30 Fatih Karagümrük - Bursaspor

22 Ağustos Cumartesi

19.00 Iğdır FK - Kayserispor

19.00 Ümraniyespor - Esenler Erokspor

21.30 Antalyaspor - Pendikspor

21.30 Bodrum FK - Muğlaspor Kulübü

23 Ağustos Pazar

17.00 Bandırmaspor - Ankara Keçiörengücü

19.00 Boluspor - Mardin 1969 Spor

21.30 Van Spor FK - İstanbulspor

21.30 Sarıyer - Batman Petrol Spor

24 Ağustos Pazartesi

21.30 Sivasspor - Manisa FK

4. hafta

28 Ağustos Cuma

19.00 Ankara Keçiörengücü - Ümraniyespor

19.00 Pendikspor - Bandırmaspor

21.30 Muğlaspor Kulübü - Boluspor

21.30 Antalyaspor - Sarıyer

29 Ağustos Cumartesi

19.00 Kayserispor - Bursaspor

19.00 İstanbulspor - Fatih Karagümrük

21.30 Batman Petrol Spor - Sivasspor

21.30 Mardin 1969 Spor - Van Spor FK

30 Ağustos Pazar

19.00 Esenler Erokspor - Iğdır FK

21.30 Manisa FK - Bodrum FK

5. hafta

1 Eylül Salı

16.00 Bandırmaspor - Antalyaspor

17.00 Ümraniyespor - Muğlaspor Kulübü

20.00 Boluspor - Ankara Keçiörengücü

20.00 Sarıyer - Pendikspor

2 Eylül Çarşamba

17.00 Van Spor FK - Batman Petrol Spor

20.00 Sivasspor - Mardin 1969 Spor

20.00 Fatih Karagümrük - Kayserispor

3 Eylül Perşembe

17.00 Iğdır FK - Manisa FK

20.00 Bodrum FK - Esenler Erokspor

20.00 Bursaspor - İstanbulspor

6. hafta

5 Eylül Cumartesi

16.00 Bandırmaspor - Boluspor

20.00 Ankara Keçiörengücü - Sarıyer

20.00 Pendikspor - Ümraniyespor

6 Eylül Pazar

17.00 Muğlaspor - Van Spor FK

20.00 Antalyaspor - Sivasspor

20.00 Batman Petrol Spor - Fatih Karagümrük

7 Eylül Pazartesi

17.00 Esenler Erokspor - Kayserispor

17.00 İstanbulspor - Iğdır FK

20.00 Mardin 1969 Spor - Bodrum FK

20.00 Manisa FK - Bursaspor

7. hafta

11 Eylül Cuma

20.00 Sarıyer - Bandırmaspor

12 Eylül Cumartesi

17.00 Van Spor FK - Ankara Keçiörengücü

17.00 Boluspor - Pendikspor

20.00 Bodrum FK - Batman Petrol Spor

20.00 Ümraniyespor - Antalyaspor

13 Eylül Pazar

17.00 Iğdır FK - Mardin 1969 Spor

17.00 Sivasspor - Muğlaspor Kulübü

20.00 Fatih Karagümrük - Manisa FK

20.00 Bursaspor - Esenler Erokspor

14 Eylül Pazartesi

20.00 Kayserispor - İstanbulspor

8. hafta

18 Eylül Cuma

16.00 Bandırma Spor - Ümraniyespor

20.00 Muğlaspor Kulübü - Iğdır FK

19 Eylül Cumartesi

17.00 Sarıyer - Boluspor

17.00 Ankara Keçiörengücü - Sivasspor

20.00: Esenler Erokspor - Fatih Karagümrük

20.00 Batman Petrol Spor - Bursaspor

20 Eylül Pazar

17.00 Pendikspor - Bodrum FK

17.00 Manisa FK - İstanbulspor

20.00 Antalyaspor - Van Spor FK

20.00 Mardin 1969 Spor - Kayserispor