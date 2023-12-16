 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
TFF-TÜFAD Zorunlu Bölgesel Gelişim Semineri Kayseri'de yapılacak - Son Dakika
Üye Girişi

TFF-TÜFAD Zorunlu Bölgesel Gelişim Semineri Kayseri'de yapılacak

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) işbirliğinde düzenlenen Bölgesel Gelişim Semineri, Eylül ayında kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden Genç Futbol Antrenörü Fatih Türk'ün ismi verilerek Kayseri'de yapılacak. Seminer online olarak düzenlenecek ve Grassroots C ve PRO Lisans dışındaki tüm lisans sahibi antrenörlerin katılımı zorunlu olacak. Seminerde spor sakatlıkları, iletişim, kaleci eğitimi ve antrenman metotları gibi konular ele alınacak.

TFF-TÜFAD Zorunlu Bölgesel Gelişim Semineri Kayseri\'de yapılacak
16.12.2023 - 13:02,
Abone Ol

TFF-TÜFAD Zorunlu Bölgesel Gelişim Semineri Kayseri'de yapılacak. Seminere Eylül ayı içerisinde kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden Genç Futbol Antrenörü FatihTürk'ün ismi verildi.

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) işbirliğinde düzenlenen Bölgesel Gelişim Semineri 23 AralıkCumartesi günü yapılacak. Online olarak düzenlenecek seminere Grassrotts C ve PRO Lisans dışındaki tüm lisans sahibi antrenörlerin katılımı zorunlu olacak. Seminer 5 puan üzerinden değerlendirilecek. TÜFAD Kayseri Şube Başkanı Ahmet Yıldız, sistemin 18 Aralık Pazartesi günü açılacağını söylerken, seminerin online yapılacağını aktardı. Başvuralar için 200 TL yatırılması gerektiğini dile getiren Ahmet Yıldız; "Gerekli hazırlıklarımızı tamamladık. Seminer programımız onaylandı. Tüm antrenörlerimizin seminer konusunda duyarlı olmalarını bekliyoruz" dedi.

TÜFAD Kayseri Şube Başkanı Ahmet Yıldız'ın konuşması ile başlayacak olan seminerin ilk kısmında Prof. Dr. Soner Akkurt, 'Spor Sakatlıkları ve Tedavi Süreçleri' konusunu anlatırken İletişim ve Güzelkonuşma Uzmanı Murat Özdeniz ise 'Sporda İletişim' konusunu işleyecek. Öğle arasından sonra geçilecek seminerin ikinci kısmı ise Profesyonelkaleci Antrenörü Hakan Polat'ın 'Kaleci Temel Eğitimi ve Antrenman Metotları' anlatımı ile başlayacak. Seminer TFF FGD Grassroots Müdürü ve Antrenör Eğitimcisi NurMustafa Gülen'in TFF UEFAAntrenör Eğitim Programları Yol Haritası ve 11x11 Saha Çalışmalarında Rehberlik dersleri ile tamamlanacak. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Türkiye Futbol Federasyonu, Kayseri, Türkiye, Futbol, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF-TÜFAD Zorunlu Bölgesel Gelişim Semineri Kayseri'de yapılacak - Son Dakika


13:00
Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah hayatını kaybetti Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah hayatını kaybetti
12:47
G.Saray maçında topa tutulan Belhanda'ya Murat Sancak'tan olay sözler: Böyle devam ederse çıkart G.Saray maçında topa tutulan Belhanda'ya Murat Sancak'tan olay sözler: Böyle devam ederse çıkart
12:24
84 yaşındaki kadın köpek saldırısına uğradı 84 yaşındaki kadın köpek saldırısına uğradı
12:19
İstanbul'u da etkisi altına aldı! 38 saat aralıksız yağmur bekleniyor İstanbul'u da etkisi altına aldı! 38 saat aralıksız yağmur bekleniyor
11:35
CHP'li vekil Saadet'e geçti! Saadet-Gelecek grubu düşmüyor CHP'li vekil Saadet'e geçti! Saadet-Gelecek grubu düşmüyor
11:31
Fenerbahçe, Türk kulüpleri arasında UEFA ülke puanı klasmanında lider Fenerbahçe, Türk kulüpleri arasında UEFA ülke puanı klasmanında lider
11:20
Prens Harry, İngiliz yayın grubuna açtığı telefon dinleme davasını kazandı Prens Harry, İngiliz yayın grubuna açtığı telefon dinleme davasını kazandı
11:11
Eczacıbaşı Dynavit, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda finalde Eczacıbaşı Dynavit, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda finalde

Son Dakika
13:00 Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah hayatını kaybetti
12:47 G.Saray maçında topa tutulan Belhanda'ya Murat Sancak'tan olay sözler: Böyle devam ederse çıkart
12:24 84 yaşındaki kadın köpek saldırısına uğradı
12:19 İstanbul'u da etkisi altına aldı! 38 saat aralıksız yağmur bekleniyor
11:35 CHP'li vekil Saadet'e geçti! Saadet-Gelecek grubu düşmüyor
11:31 Fenerbahçe, Türk kulüpleri arasında UEFA ülke puanı klasmanında lider
11:20 Prens Harry, İngiliz yayın grubuna açtığı telefon dinleme davasını kazandı
11:11 Eczacıbaşı Dynavit, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda finalde
11:09 İYİ Parti'de kriz! CHP ile işbirliği çağrısı yapan Ayhan Pala'nın adaylığı iptal edildi
11:06 Athena konserine giden Nurgül Yeşilçay, Gökhan Özoğuz'u topa tuttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2023 13:30:38. #1.11#
SON DAKİKA: TFF-TÜFAD Zorunlu Bölgesel Gelişim Semineri Kayseri'de yapılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement