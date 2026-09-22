TFF, Ukrayna ve Macaristan maçları öncesi Ümit Milli Takım'da 2 oyuncuyu kadrodan çıkardı

TFF, Ukrayna ve Macaristan maçları öncesi Ümit Milli Takım'da 2 oyuncuyu kadrodan çıkardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TFF, 2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası elemeleri öncesi Ümit Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosundan 2 oyuncunun çıkarıldığını açıkladı. 26 Eylül'de Miskolc'te Ukrayna, 6 Ekim'de İstanbul'da Macaristan ile oynanacak maçlar öncesi 2 oyuncu kadrodan çıkarıldı.
2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası elemelerinde Ukrayna ve Macaristan ile karşılaşacak Ümit Milli Futbol Takımı'nda 2 oyuncu aday kadrodan çıkarıldı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 26 Eylül Cumartesi günü Macaristan'ın Miskolc şehrinde Ukrayna ve 6 Ekim Salı günü İstanbul'da Macaristan ile karşılaşacak ay-yıldızlı takımda Başar Önal ve Berkay Yılmaz'ın aday kadrodan çıkarıldığı bildirildi.
Kaynak: AA
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