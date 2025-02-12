TFF, VAR Kayıtlarını Yayınladı

Spor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray- Adana Demirspor maçının VAR kaydını açıkladı.

TFF'nin YouToube kanalından yayımlanan videoda, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasındaki maçın 11. dakikasında yaşanan penaltı pozisyonunun kayıtları sesli ve görüntülü olarak paylaşıldı.

Galatasaraylı Dries Mertens'in yerde kalması nedeniyle penaltı verilen pozisyona ilişkin kayıtta şu ifadeler yer aldı:

VAR: Olası bir ofsayt. Eğer olası bir elle oynama. Tekrar ve kontrol ediyorum. Tamam bir sonrakine bakalım. Kontrol ediyorum, kontrol ediyorum. Bir kere daha bunu tam hızda. Bunun başka bir açısı var mı ' Harika, bu lütfen. Penaltı tamam. APP'yi (Atak başlangıç noktası) kontrol ediyorum. Oynat, ofsayt olasılığı var mı ' Sadece tümü oynat, güzel oynat. ve tekrar bana penaltıyı ver, bunu. Oğuzhan kontrol tamamlandı. Penaltı teyit edildi.

Oğuzhan Çakır: Penaltı.