TFF ve Süper Lig Kulüpleri Birliği, ortak sorunları görüşmek için bir araya geldi - Son Dakika
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TFF ve Süper Lig Kulüpleri Birliği, ortak sorunları görüşmek için bir araya geldi

Türkiye Futbol Federasyonu ve Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplantı düzenledi. Toplantıda, kulüplerin talepleri ve önerileri ele alındı ve sorunların çözümü için birlik ve beraberlik duygusuyla hareket edilmesi kararlaştırıldı.

01.08.2024 15:22
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Türkiye Futbol Federasyonu ile Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

Yönetim Kurulu Toplantı Odası'nda gerçekleştirilen toplantıya TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç ve Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı Yönetim Kurulu Üyeleri, Trendyol Süper Lig kulüplerinin başkan ve temsilcileri, TFF Başkan Vekilleri Mecnun Otyakmaz ve Fuat Göktaş ile TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz katıldı.

Ortak sorunlara dair çözüm yollarının değerlendirilerek görüş alışverişinde bulunulduğu toplantıda, kulüp başkanlarının talep ve önerileri de ele alındı ve sorunların birlik ve beraberlik duyguları içerisinde çözüme kavuşturulması konusunda fikir birliğine varıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor TFF ve Süper Lig Kulüpleri Birliği, ortak sorunları görüşmek için bir araya geldi - Son Dakika

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