TFF ve Süper Lig Kulüpleri Yayın İhalesi Tekliflerini Açıklamak Üzere Toplandı

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı üyelerinden oluşan Yayın İhale Komisyonu, bugün TFF Riva Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yayın ihalesi tekliflerini noter huzurunda açmak üzere toplandı.

TFF'den yapılan açıklamalya göre Yayın İhalesi Komisyonu, 19 Şubat 2024 Pazartesi günü saat 16.00'da TFF Süper Lig ve TFF 1'inci Lig Yayın Haklarının Devrine İlişkin İhale Genel Şartnamesi 24'üncü maddesi uyarınca yayın ihale süreci ile ilgili tekliflerin açılması sonrası ihale şartnamesi gereği tekliflerin değerlendirilmesi için toplanacak.

Açıklamada ayrıca ihale sürecinin daha önce açıklandığı gibi 29 Şubat tarihinde tamamlanmasının planlandığı aktarıldı.