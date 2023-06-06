Yeni sezon transfer dönemi 26 Haziran'da başlayıp 15 Eylül'de sona erecek

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Türkiye Futbol Federasyonu, yaz transfer döneminin 26 Haziran 2023 tarihinde başlayıp, 15 Eylül 2023 tarihinde sona ereceğini açıkladı.

KIŞ TRANSFER DÖNEMİ 11 OCAK'TA BAŞLIYOR

TFF'den yapılan açıklama şöyle: "2023-2024 futbol sezonunda Birinci Transfer ve Tescil Dönemi'nin 26 Haziran 2023 tarihinde başlayıp, 15 Eylül 2023 tarihinde sona ermesine ve İkinci Transfer ve Tescil Dönemi'nin 11 Ocak 2024 tarihinde başlayıp, 9 Şubat 2024 tarihinde sona ermesine karar verilmiştir."