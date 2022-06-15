TFF yeni başkanını seçiyor - Son Dakika
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TFF yeni başkanını seçiyor

15.06.2022 21:37
TFF yeni başkanını seçiyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) olağanüstü genel kurulu, yarın Ankara'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) olağanüstü genel kurulu, yarın Ankara'da gerçekleştirilecek.

TFF Olağanüstü Seçimli ve Mali Genel Kurulu, yarın 10.00'da Ankara'da yapılacak. Eğer çoğunluk sağlanamazsa genel kurul, 17 Haziran Cuma günü aynı yer ve saate gerçekleşecek. TFF'den daha önce yapılan açıklamada, başkan adaylığı için Ufuk Akçekaya, Ramazan Ataş, Mehmet Büyükekşi, Gökhan Kızıltan, Sedat Olca, Hayati Özgül, Ayhan Sağaltıcı, Cemal Tarancı ve Hüseyin Yangın'ın başvurduğu belirtilmişti.

Divan Kurulu'nun başvuru yapan isimlerin adaylıklarının resmileşmesi için TFF statüsünün 38. maddesine göre karar vereceği öğrenildi. - İSTANBUL

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Ankara, Spor, Son Dakika

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