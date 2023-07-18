TFF duyurdu: yeni sezonda 4 takım küme düşecek

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in yeni sezonunda küme düşecek olan takım sayısını resmen açıkladı. Federasyondan yapılan açıklamada 4 takımın lige veda edeceği belirtildi.
Federasyondan yapılan açıklamada, "Sezon sonunda Süper Ligde 17, 18, 19 ve 20'inci sıraları alan 4 (dört) takım TFF 1. Lige düşecek." denildi. Daha önce Süper Lig'in 20 takım ile oynanacağı belirtilmişti.
Deprem felaketi nedeniyle geçtiğimiz sezon 2 takımın küme düşürüldüğü Süper Ligde bu sezon son sırada bulunan 4 takım düşürülecek.
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