TFF duyurdu: yeni sezonda 4 takım küme düşecek - Son Dakika
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TFF duyurdu: yeni sezonda 4 takım küme düşecek

18.07.2023 18:32

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de yeni sezonda küme düşecek takım sayısını açıkladı. Sezon sonunda son sırada yer alan 4 takım TFF 1. Lige düşecek.

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in yeni sezonunda küme düşecek olan takım sayısını resmen açıkladı. Federasyondan yapılan açıklamada 4 takımın lige veda edeceği belirtildi.

4 TAKIM DÜŞECEK

Federasyondan yapılan açıklamada, "Sezon sonunda Süper Ligde 17, 18, 19 ve 20'inci sıraları alan 4 (dört) takım TFF 1. Lige düşecek." denildi. Daha önce Süper Lig'in 20 takım ile oynanacağı belirtilmişti.

DEPREM NEDENİYLE 2 TAKIM DÜŞMÜŞTÜ

Deprem felaketi nedeniyle geçtiğimiz sezon 2 takımın küme düşürüldüğü Süper Ligde bu sezon son sırada bulunan 4 takım düşürülecek.

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Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF duyurdu: yeni sezonda 4 takım küme düşecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: TFF duyurdu: yeni sezonda 4 takım küme düşecek - Son Dakika
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