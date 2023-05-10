Kulüpler Birliği, kulüp yöneticileri ve teknik direktörlerle yapılan görüşmeler sonrasında Türkiye Futbol Federasyonu, yabancı kuralı ile ilgili son kararını verdi.
Akşam'dan Şafak Gözmen'in haberine göre, uygulanacak yeni yabancı kuralında sahada 11 yabancı futbolcu olmasına izin verilecek.
TFF, yeni yabancı kuralıyla ilgili cuma günü kulüp yöneticilerine bilgilendirme yapacak ve ardından yeni kural açıklanacak. Yeni yabancı kuralına göre önümüzdeki sezon 14 yabancı futbolcuyla sözleşme imzalanmasına izin verilecek.
Kulüpler transfer ettikleri genç yabancı futbolculardan 1 veya 2'sini B takımda oynatabilecek. B takımlar 3. Lig'e dahil edilecek ve 3. Lig bölgesel hale getirilecek. Bu klasmanda mücadele edecek Süper Lig B takımları ise 1.Lig'e kadar yükselebilecek fakat Süper Lig'e çıkma hakları olmayacak.
Son Dakika › Spor › TFF yeniden yabancı futbolcu kuralını değiştiriyor! Tam 11 yabancı hakkı - Son Dakika