TFF yeniden yabancı futbolcu kuralını değiştiriyor! Tam 11 yabancı hakkı - Son Dakika
Üye Girişi

TFF yeniden yabancı futbolcu kuralını değiştiriyor! Tam 11 yabancı hakkı

10.05.2023 11:30

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından cuma günü açıklanması beklenen yeni yabancı kuralının detayları ortaya çıktı. Kulüpler Birliği ile uzun süredir devam eden toplantıların ardından TFF, yeni sezonda sahada 11 yabancı futbolcu olmasına izin verecek.

Kulüpler Birliği, kulüp yöneticileri ve teknik direktörlerle yapılan görüşmeler sonrasında Türkiye Futbol Federasyonu, yabancı kuralı ile ilgili son kararını verdi.

11 YABANCI OYNATILABİLECEK

Akşam'dan Şafak Gözmen'in haberine göre, uygulanacak yeni yabancı kuralında sahada 11 yabancı futbolcu olmasına izin verilecek.

14 YABANCI İLE SÖZLEŞME İMZALANABİLECEK

TFF, yeni yabancı kuralıyla ilgili cuma günü kulüp yöneticilerine bilgilendirme yapacak ve ardından yeni kural açıklanacak. Yeni yabancı kuralına göre önümüzdeki sezon 14 yabancı futbolcuyla sözleşme imzalanmasına izin verilecek.

SÜPER LİG'E ÇIKMA HAKLARI OLMAYACAK

Kulüpler transfer ettikleri genç yabancı futbolculardan 1 veya 2'sini B takımda oynatabilecek. B takımlar 3. Lig'e dahil edilecek ve 3. Lig bölgesel hale getirilecek. Bu klasmanda mücadele edecek Süper Lig B takımları ise 1.Lig'e kadar yükselebilecek fakat Süper Lig'e çıkma hakları olmayacak.

YORUMLAR
500

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF yeniden yabancı futbolcu kuralını değiştiriyor! Tam 11 yabancı hakkı - Son Dakika


Son Dakika
12:35 AK Parti'ye yakınlığıyla bilinen Kadir Çöpdemir taraf mı değiştirdi? Videosu elden ele dolaşıyor
12:28 Bakan Nebati, önde yer kapmaya çalıştığı görüntü hakkında ilk kez konuştu
12:21 Sosyal medya fenomeni dizinden alınan bir parça ile birlikte makarna yapıp yediğini itiraf etti
12:03 Sinan Akçıl katıldığı canlı yayında sevgilileri için yaptırdığı dövmeleri anlattığı sırada ilginç bir Defne Samyeli itirafında bulundu
12:01 MİT'den başarılı bir operasyon daha! PKK'nın sözde özel güç kurye sorumlusu Müslüm Ürper'i Irak Gara'daki operasyonla etkisiz hale getirdi
11:59 Kemal Kılıçdaroğlu hakkında sahte afişler piyasaya sürüldü! Vaatleri çok ilginç
11:56 Şarkıcı Sinan Akçıl canlı yayında itiraf etti: Defne Samyeli ile 1-2 ay muhabbetimiz oldu
11:56 CHP, YSK'yı uyarmıştı! Kılıçdaroğlu ile ilgili sahte afişler piyasaya sürüldü
11:52 Son Dakika: MİT, terör örgütü PKK'nın sözde özel güç kurye sorumlusu Müslüm Ürper'i Irak Gara'daki operasyonla etkisiz hale getirdi
11:50 Sakaryaspor 15 sezon sonra Süper Lig hasretini bitirmenin eşiğinde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2023 13:10:25. #1.11#
SON DAKİKA: TFF yeniden yabancı futbolcu kuralını değiştiriyor! Tam 11 yabancı hakkı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement