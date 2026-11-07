TFF yöneticisi Kıray, A Milli Takım'ın Belçika ve Fransa'yı yeneceğini söyledi - Son Dakika
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TFF yöneticisi Kıray, A Milli Takım'ın Belçika ve Fransa'yı yeneceğini söyledi

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TFF yöneticisi Kıray, A Milli Takım\'ın Belçika ve Fransa\'yı yeneceğini söyledi
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TFF yöneticisi Kıray, A Milli Takım\'ın Belçika ve Fransa\'yı yeneceğini söyledi
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TFF yöneticileri Ediz Kıray ve Hasan Surözü, A Milli Takım'ın Belçika ve Fransa maçlarını kazanacağını belirtti. Kıray, Sergen Yalçın'ın hayal ettiği göreve geldiğini ve genç oyuncularla yeni bir döneme girileceğini söyledi.

TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) A Milli Takım'dan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ediz Kıray, "Çok güzel bir döneme giriyoruz. Yeni, mutlu, şansın da bizden yana olduğu güzel bir döneme başlayacağız. Sergen hoca olmak istediği, hayal ettiği yerde" dedi.

A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Sergen Yalçın, UEFA Uluslar A Ligi 1'inci Grup'ta Belçika ve Fransa maçları öncesinde milli takım aday kadrosunu canlı yayında açıkladı. Yalçın'ın kadro açıklamasının ardından TFF A Milli Takım'dan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ediz Kıray ve TFF İletişim ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Surözü, Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın hayalini kurduğu göreve başladığını ifade eden TFF A Milli Takım'dan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ediz Kıray, "Çok güzel bir döneme giriyoruz. Yeni, mutlu, şansın da bizden yana olduğu güzel bir döneme başlayacağız. Sergen hoca olmak istediği, hayal ettiği yerde. Onun da heyecanı var. Çok güzel şeyler başarmak, uzun süreli bu takımı bir yerlere getirmek istiyor. Oyuncularımız genç. Dokunuş gerekiyordu, bizde Sergen hoca ile o dokunuşu gerçekleştirdiğimizi düşünüyoruz. Sergen hoca hayal ettiği yerde. Geldiği yerin kıymetini biliyor. Şanslı olduğunu hissediyor, söylüyor. Elinden geleni yapıp, yüreğini ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.

'2 MAÇI DA ALACAĞIZ'

Belçika ve Fransa karşılaşmalarını kazanarak yollarına devam etmek istediklerini belirten Kıray, "2 maçı da alacağız Allah'ın izniyle. Özellikle Belçika maçı. Sonrasında Fransa maçı. Artık şeytanın bacağını kırıp, yolumuza devam edeceğiz. Çocukların hepsiyle Sergen hoca görüştü. Hepsi heyecanlı. Onun olmasından dolayı daha mutlular. Öyle bir havaları da var. Tanıdıkları, zamanında takip ettikleri bir oyuncu Sergen hoca. Güzel bir kampla beraber, Belçika'yı da yenersek yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

TFF İLETİŞİM VE PAZARLAMADAN SORUMLU YÖNETİM KURULU ÜYESİ SURÖZÜ: SERGEN HOCANIN KALİTE TARTIŞILMAZ

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın da dikkat çektiği kazanma alışkanlığının çok önemli olduğunu söyleyen TFF İletişim ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Surözü, "Çok mutluyuz. Bir kere Sergen hocanın kalite tartışılmaz. Başkanımızın teveccühü, Sergen hocanın heyecanı, yönetici arkadaşlarımızın birlik olmasıyla rakibin kim olduğu hiç önemli değil. Bundan sonra önümüzdeki maçlara bakacağız. Yenerek devam edeceğiz. Sergen hoca yenme alışkanlığı dedi. Çok önemli bu. Bizim çocuklarımızın bu başarısı var. Hep beraber bunu başarıp, yola devam edeceğiz" dedi.

'BELÇİKA'YI DA FRANSA'YI DA YENECEĞİZ İNŞALLAH'

Surözü, A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi 1'inci Grup'taki oynayacağı iki maçla ilgili ise "Belçika'yı da Fransa'yı da yeneceğiz inşallah" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
Türkiye Futbol FederasyonuSergen YalçınMilli TakımİstanbulBelçikaFransaSporSon Dakika

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