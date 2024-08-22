TFF Yönetim Kurulu Görev Dağılımı Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

TFF Yönetim Kurulu Görev Dağılımı Yapıldı

Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF) yönetim kurulu görev dağılımı yapıldı. İbrahim Hacıosmanoğlu başkanlığındaki icra kurulunda görevlendirilen isimler açıklandı.

22.08.2024 23:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF) yönetim kurulu görev dağılımı yapıldı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre İbrahim Hacıosmanoğlu başkanlığındaki icra kurulunda Mecnun Otyakmaz 1. Başkanvekili ve Süper Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi; Fuat Göktaş 2. Başkanvekili ve Hukuk, İdari, Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi; Ceyhun Kazancı ise Başkanvekili, Milli Takımlar ve FIFA ve UEFA İlişkilerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi oldu. Kazancı'nın Servet Yardımcı yerine gelecek dönemlerde UEFA'da görev alacağı bildirildi.

Ural Aküzüm Bölgesel Amatör Lig, Amatör Ligler, Kadın ve Engelli Futbolundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olurken; Lale Cander, Sponsorluklardan ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi; Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak da Dış İlişkiler ve Sağlık İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevlendirildi.

TFF yönetimindeki diğer görevlendirmeler şu şekilde:

Cengiz Gökay: Futbol Altyapı ve Gençlik Projelerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

Zafer Bahadır Saraç: 1. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

Mevlüt Aktan: Stratejik Planlama ve Gelişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

Hasan Surözü: Araştırma Geliştirme'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

Bayram Akgül: Yönetim Kurulu Üyesi

Mustafa Temel Bozbağ: Kulüp Lisans İşleri, Tesisler ve Yatırımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

Bilal Arslan: Teknoloji ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

Murat Şahin: 2. ve 3. Lig Kulüplerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

Yedek Üyeler ise şöyle:

Hüseyin Yangın, Seymen Gençtürk (Amatör işler), Adem Doğrul, Gürkan Uğur (1. Lig kulüpleri), Fazlı Çilingir (İdari ve mali işler), Tahir Ediz Kıray, İbrahim Özbay, Metin Akyüz, Kazım Şengöçgel (2. ve 3. Lig kulüpleri, tesisler ve yatırımlar9, Muhammet Akçay (Milli takımlar), Esma Ersin (Kadın futbolu) ve Burak Akkan.

Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Futbol Federasyonu, Futbol, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF Yönetim Kurulu Görev Dağılımı Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:46 İstanbul’da 9 katlı otelde yangın çıktı, vatandaşlar tahliye edildi İstanbul'da 9 katlı otelde yangın çıktı, vatandaşlar tahliye edildi
22:59 Sağlık Bakanlığından Batı Nil Virüsü enfeksiyonu uyarısı Sağlık Bakanlığından Batı Nil Virüsü enfeksiyonu uyarısı
22:40 Antalya’da genç kadın cami içerisinde kilitli kaldı Antalya'da genç kadın cami içerisinde kilitli kaldı
19:02 F-35 ve F-18’lerle donatılan ABD’nin devasa uçak gemisi Orta Doğu’da F-35 ve F-18'lerle donatılan ABD'nin devasa uçak gemisi Orta Doğu'da
18:32 AK Parti Milletvekili Öztaylan: Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 700 çalışanını işten çıkardı AK Parti Milletvekili Öztaylan: Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 700 çalışanını işten çıkardı
10:39 ’The Hangover’ filminin oyuncusu Nathalie Fay, erkek arkadaşına yumruk attığı için tutuklandı 'The Hangover' filminin oyuncusu Nathalie Fay, erkek arkadaşına yumruk attığı için tutuklandı
10:19 Oyuncu Sema Şimşek sevgilisiyle sarmaş dolaş görüntülendi Gelen zina yorumuna öfke kustu Oyuncu Sema Şimşek sevgilisiyle sarmaş dolaş görüntülendi! Gelen zina yorumuna öfke kustu
10:09 Çalışma saatleri değişiyor Üzerinde durulan 4 formül Erdoğan’ın önüne gidecek Çalışma saatleri değişiyor! Üzerinde durulan 4 formül Erdoğan'ın önüne gidecek
10:04 Nihat Kahveci’den Muslera’ya: Bunu beklemezdim Nihat Kahveci'den Muslera'ya: Bunu beklemezdim
10:00 Rus asker, kendi birliğine ait üssü havaya uçurup Ukrayna’ya kaçtı Rus asker, kendi birliğine ait üssü havaya uçurup Ukrayna'ya kaçtı
09:58 Görenlerin imrenerek baktığı ev, dev dalgalara teslim oldu Görenlerin imrenerek baktığı ev, dev dalgalara teslim oldu
09:57 Yurt dışına çıkacaklar dikkat ’’Hoş geldin’’ paketiyle ücretsiz arama ve internetten faydalanmak mümkün Yurt dışına çıkacaklar dikkat! ''Hoş geldin'' paketiyle ücretsiz arama ve internetten faydalanmak mümkün
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2024 06:13:16. #1.12#
SON DAKİKA: TFF Yönetim Kurulu Görev Dağılımı Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement