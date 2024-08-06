TFF Yönetim Kurulu, Sporcu Esenliği ve Çocuk Koruma Kurulu, Engelliler Koordinasyon Kurulu ile Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu Başkan ve Üyelerini Belirledi - Son Dakika
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TFF Yönetim Kurulu, Sporcu Esenliği ve Çocuk Koruma Kurulu, Engelliler Koordinasyon Kurulu ile Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu Başkan ve Üyelerini Belirledi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Sporcu Esenliği ve Çocuk Koruma Kurulu, Engelliler Koordinasyon Kurulu ile Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu Başkan ve Üyelerini belirledi.

06.08.2024 16:04
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Sporcu Esenliği ve Çocuk Koruma Kurulu, Engelliler Koordinasyon Kurulu ile Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu Başkan ve Üyelerini belirledi.

TFF Sporcu Esenliği ve Çocuk Koruma ile Engelliler ve Fair Play Kurulları belli oldu. TFF Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Sporcu Esenliği ve Çocuk Koruma Kurulu başkanlığına Av. Azize Yüce Şahin, Engelliler Koordinasyon Kurulu başkanlığına Kerim Vural, Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu başkanlığına ise Mehmet Nuri Yazıcı getirildi.

Alınan karara göre kurulların başkan ve üyeleri şu şekilde:

Sporcu Esenliği ve Çocuk Koruma Kurulu

Başkan: Av. Azize Yüce Şahin

Muhammed Alpdündar

Dr. Ömer Sarılar

Mehmet Baykara

Ebru Kılıçoğlu

Ahmet Gökçe

Av. Mehmet Berke Yıldız

Engelliler Koordinasyon Kurulu

Başkan: Kerim Vural

Osman Çakmak

Hamza Doğan

Hüseyin Küçük

Abubekir Özcan

Av. Serkan Çakmaklı

Hasan Serkan Canmutlu

Serkan Yıldız

Yalçın Sırakaya

Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu

Başkan: Mehmet Nuri Yazıcı

Prof. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu

Prof. Dr. Sedefhan Oğuz

Prof. Dr. Esra Hatipoğlu

Av. Kürşat Ahmet Ünal

Bilgehan Okumuş

Adnan Cevher

Ömer Üründül

Av. Tarık Emre Ekşi

Banu Yelkovan - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor TFF Yönetim Kurulu, Sporcu Esenliği ve Çocuk Koruma Kurulu, Engelliler Koordinasyon Kurulu ile Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu Başkan ve Üyelerini Belirledi - Son Dakika

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