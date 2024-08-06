Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Sporcu Esenliği ve Çocuk Koruma Kurulu, Engelliler Koordinasyon Kurulu ile Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu Başkan ve Üyelerini belirledi.
TFF Sporcu Esenliği ve Çocuk Koruma ile Engelliler ve Fair Play Kurulları belli oldu. TFF Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Sporcu Esenliği ve Çocuk Koruma Kurulu başkanlığına Av. Azize Yüce Şahin, Engelliler Koordinasyon Kurulu başkanlığına Kerim Vural, Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu başkanlığına ise Mehmet Nuri Yazıcı getirildi.
Alınan karara göre kurulların başkan ve üyeleri şu şekilde:
Sporcu Esenliği ve Çocuk Koruma Kurulu
Başkan: Av. Azize Yüce Şahin
Muhammed Alpdündar
Dr. Ömer Sarılar
Mehmet Baykara
Ebru Kılıçoğlu
Ahmet Gökçe
Av. Mehmet Berke Yıldız
Engelliler Koordinasyon Kurulu
Başkan: Kerim Vural
Osman Çakmak
Hamza Doğan
Hüseyin Küçük
Abubekir Özcan
Av. Serkan Çakmaklı
Hasan Serkan Canmutlu
Serkan Yıldız
Yalçın Sırakaya
Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu
Başkan: Mehmet Nuri Yazıcı
Prof. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu
Prof. Dr. Sedefhan Oğuz
Prof. Dr. Esra Hatipoğlu
Av. Kürşat Ahmet Ünal
Bilgehan Okumuş
Adnan Cevher
Ömer Üründül
Av. Tarık Emre Ekşi
Banu Yelkovan - İSTANBUL
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