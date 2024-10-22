TFF, Yunus Akgün ve 9 Kulübü PFDK\'ya Sevk Etti

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün ile 9 Süper Lig kulübünü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

TFF Hukuk Müşavirliği, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen takımları açıkladı. Buna göre, Süper Lig'in 9. haftasında oynanan karşılaşmalar sonrası disiplin raporları şöyle:

Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Eyüpspor, Göztepe, Samsunspor, çirkin ve kötü tezahüratı

Galatasaray, Fenerbahçe, Antalyaspor, Samsunspor, Bodrum FK merdiven boşluklarının boş bırakılmaması

Galatasaray ve Samsunspor, saha olayları

Beşiktaş ve Antalyaspor, talimatlara aykırı hareketi

Kayserispor, usulsüz seyirci alınması

Kayserispor Kulübü görevlisi Özlem Uçar'ın talimatlara aykırı hareketi

Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün'ün sosyal medya hesabından (Instagram) yapmış olduğu paylaşımda yer alan "hakareti" nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. - İSTANBUL