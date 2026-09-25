TFF, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçlarını 9-11 Şubat 2027'ye aldı

TFF, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçlarını 9-11 Şubat 2027'ye aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye Futbol Federasyonu, İstanbul'da yapılacak İspanya Süper Kupa nedeniyle Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçlarının 9, 10 ve 11 Şubat 2027'ye alındığını açıkladı. Karar, çeyrek finale kalan takımların maç programını etkiledi.
Türkiye Futbol Federasyonu, İstanbul'da gerçekleştirilecek İspanya Süper Kupa organizasyonu nedeniyle Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final müsabaka tarihlerinin 9, 10 ve 11 Şubat 2027 tarihlerine alındığını açıkladı.
Kaynak: İHA
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