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TFFHD hakeme yönelik çirkin saldırıyı kınadı - Son Dakika

TFFHD hakeme yönelik çirkin saldırıyı kınadı

21.12.2021 08:59
TFFHD hakeme yönelik çirkin saldırıyı kınadı

İncilipınargücü U18 müsabakasında maçın tatil edilmesine neden olan hakeme yönelik saldırıyı kınadı.

İncilipınargücü U18 müsabakasında maçın tatil edilmesine neden olan hakeme yönelik saldırıyı kınadı.

Denizli'de hafta sonu Akkonak Stadı'nda oynanan ancak 45+2'nci dakikada meydana gelen olaylar nedeniyle tatil edilen Değirmenönüspor- İncilipınargücü U18 müsabakasında Değirmenönüspor Kulübü Teknik Sorumlusu İbrahim Cengiz Alparslan'ın maçın orta hakemi Tolga Buruk'a yapmış olduğu fili saldırıya TFFHD Denizli Şube Başkanlığı tarafından sert tepki gösterildi.

Müessif olay kınayan ve yapılan eylemin hukuki takipçisi olacakları belirten TFFHD Denizli Şube Başkanı Emrah Bayrakçı, "Hafta sonu oynanan Değirmenönü - İncilipınargücü futbol müsabakasında, ilimiz hakemlerinden Tolga Buruk'a, Degirmenönüspor Teknik Sorumlusu İbrahim Cengiz Alpaslan'ın yapmış olduğu spor ahlakına sığmayan fiili saldırısını esefle kınıyoruz. Yapılan eylemin takipçisiyiz. Hukuk nezdinde eylemi gerçekleştiren teknik sorumlu ve olaylar sonrasında hakaretlerde bulunanlara en ağır cezalar alması hususunda adli makamlarda her türlü girişimde bulunacağımızı bildiririz.

Disiplin Kurulunun da bu tip fair-play ruhundan uzak amacı amatör sporla bir bağlantısı olmayan kişilere gerekli caydırıcı cezalar vereceğinden de şüphemiz yoktur. Derneğimiz üyesi Mehmet Tolga Buruk'a geçmiş olsun dileklerimizi iletir, Denizli amatör futbol camiasında bu tip olayların bir daha yaşanmamasını temenni ederiz" dedi. - DENİZLİ

TFFHD hakeme yönelik çirkin saldırıyı kınadı

Denizli, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TFFHD hakeme yönelik çirkin saldırıyı kınadı - Son Dakika Spor


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