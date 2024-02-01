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TFFHGD Elazığ Şubesi Olağan Kongresi Sonucunda Alper Kaymaz Başkan Seçildi - Son Dakika
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TFFHGD Elazığ Şubesi Olağan Kongresi Sonucunda Alper Kaymaz Başkan Seçildi

TFFHGD Elazığ Şubesi Olağan Kongresi Sonucunda Alper Kaymaz Başkan Seçildi

Türkiye Faal Futbol Hakem ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Elazığ Şubesi Olağan Kongresi, Alper Kaymaz'ın başkanlığında gerçekleştirildi. Kongrede, Kaymaz 29 üyenin 27'sinin oyunu alarak dernek başkanı oldu. Kaymaz, hakem ve gözlemcilerin klasman yükselmeleri için çalışmalarını sıklaştıracaklarını belirtti.

01.02.2024 16:08
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Türkiye Faal Futbol Hakem ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Elazığ Şubesi Olağan Kongresini gerçekleştirdi ve başkanlığa Alper Kaymaz seçildi.

TFFHGD Elazığ Şubesinde yeni başkan Alper Kaymaz oldu. Elazığ Amatör Spor Evinde gerçekleşen kongreye tek liste halinde gidilirken 29 üyenin 27'sinin oyunu alan Kaymaz hakem ve gözlemcilerin yeni dernek başkanı oldu. Kongrede birlik ve beraberlik mesajları verilirken kongre öncesinde kısa bir konuşma yapan Kaymaz, İl Hakem Kurulu ve Dernek ile birlikte çalışmalarını sıklaştırıp hakem ve gözlemcilerin bulundukları kategoriden bir üst klasmana yükselmeleri konusunda çaba sarf edeceklerini vurguladı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: TFFHGD Elazığ Şubesi Olağan Kongresi Sonucunda Alper Kaymaz Başkan Seçildi - Son Dakika
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