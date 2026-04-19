TGF Başkanı Akgül'den Avrupa Şampiyonası Açıklaması

TÜRKİYE Güreş Federasyonu (TGF) Başkanı Taha Akgül , "Umarım her şey istediğimiz gibi olur. Yarın Bismillah deyip başlayacağız. Allah'ın izniyle Avrupa Güreş Şampiyonası'ndan 10-12 madalyayla dönmek istiyoruz" dedi.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da 20-26 Nisan tarihlerinde düzenlenecek 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası öncesi Türkiye Güreş Federasyonu (TGF) Başkanı Taha Akgül, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yarının önemli bir gün olacağını ifade eden Akgül, "Yarın şampiyonumuz Rıza Kayaalp de mindere çıkacak. Tüm çocuklarımızın kurallarının hayırlı olmasını diliyorum. Tabii kura güreş yapmıyor, çocuklarımızın istemeleri, mücadele etmeleri lazım. Yarın bizler için çok önemli bir gün. Rıza iki senenin ardından Avrupa Şampiyonası minderlerine tekrar dönüyor" ifadelerinde bulundu.

'RIZA'NIN DURUMU ÇOK İYİ'

Rekor için mindere çıkacak Rıza Kayaalp hakkında yorumlarda bulunan Taha Akgül, "Rabbim nazardan korusun durumu çok iyi, çok motive. Hatta fazla motive. Bazen onu rahatlatmaya çalışıyorum. Eskisinden kat kat daha motive. Biraz da stresli. İnşallah yarın antrenmanı da beraber yapacağız. Müsabakaya nasip olursa ben hazırlayacağım, antrenmandan tribüne geçeceğim. Nasip olursa 13'üncü altın madalyasını alıp ülkemize döneceğiz" diye konuştu.

'UMARIM HER ŞEY İSTEDİĞİMİZ GİBİ OLUR'

Takım halinde de iddialı olduklarını ifade eden Akgül, "Yarın iddialı olduğumuz sıkletler var. Grekoromende takım halinde kupa gelebilir. Ama biz her zaman temkinliyiz. Özellikle söylediğim gibi kura güreş yapmıyor. Rakip seçmiyoruz, rakip ayırt etmiyoruz. Yarın her maça bir final atmosferi niteliğinde hazırlanmamız gerekiyor. Çocuklar da bu bilinçte hazırlanacaklar. Kızlarımız da yine aynı şekilde iddialı. Orada yine takım halinde kupa gelebilir. Serbest stilde genç bir ekiple geldiğimizi daha önce söylemiştim. Onların da mücadelesini merakla bekliyoruz. Umarım her şey istediğimiz gibi olur. Yarın Bismillah deyip başlayacağız. Allah'ın izniyle Avrupa Güreş Şampiyonası'ndan 10-12 madalyayla dönmek istiyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.